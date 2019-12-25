Вокзал и аэропорт Хабаровска эвакуировали из-за «минирований»

Пассажиров и сотрудников аэропорта Хабаровска в среду эвакуировали из-за сообщения о «минировании», взрывотехники не нашли опасных предметов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сообщение о минировании нового пассажирского терминала поступило около 11.30 среды (4.30 мск). Всех пассажиров и сотрудников эвакуировали из здания, прибыли все экстренные службы. Здание проверили, взрывоопасных предметов не найдено. Аэропорт возвращается к работе», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По словам представителя аэропорта, из здания эвакуировали большое число пассажиров, так как это был утренний пик отправки и прибытия рейсов. Но задержек рейсов не было. Пассажирам, прибывшим из Москвы рейсом «Аэрофлота», пришлось подождать 20 минут в салоне, пока свою работу не закончили взрывотехники.

Он добавил, что чтобы пассажиры не мерзли на улице, были поданы автобусы, где разместили часть людей. Остальные ожидали окончания проверки в здании рядом стоящего международного терминала.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной железной дороги, из-за сообщений о минировании в среду утром также эвакуировали пассажиров и сотрудников железнодорожного вокзала в Хабаровске.

«Здание уже проверили. Звонок оказался ложным. Все вернулись на вокзал. Задержки поездов нет», – сказал собеседник.

Днем в среду в Хабаровске – 19 градусов мороза.

Напомним, 20 декабря телефонные террористы «заминировали» все станции метро Москвы.

Ранее сотрудники оперативных служб проверяли анонимные сообщения о «минировании» 26 станций московского метро. Также поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва во всех столичных аэропортах.

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Последнее: Пассажиров и сотрудников аэропорта Хабаровска в среду эвакуировали из-за сообщения о «минировании», взрывотехники не нашли опасных предметов, сообщили в пресс-службе аэропорта. «Сообщение о минировании нового пассажирского терминала поступило около 11.30 среды (4.30 мск). Всех пассажиров и сотрудников эвакуировали из здания, прибыли все экстренные службы. Здание проверили, взрывоопасных предметов не найдено. Аэропорт возвращается к работе», – […]