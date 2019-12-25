Первый поезд в Крым прибыл в Симферополь

Первый пассажирский поезд, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя, информирует источник с места событий.
По словам источника, стоянка в Симферополе продлится 15 минуту, после чего поезд отправится в Севастополь, где состоится торжественная встреча.
Встретить приезжающих пришли десятки крымчан. Некоторые пришли с цветами. Люди скандировали: «Слава России». Среди встречающих глава Крыма Сергей Аксенов и глава Севастополя Михаил Развожаев, передает РИА «Новости».
Всего дистанция маршрута поезда «Таврия» составляет 2 тыс. 741 километр. Время в пути – 43,5 часа.
При этом, первым пассажирам, прибывшим Крым на поезде «Таврия» 25 и 26 декабря, будут подарена индивидуальная пластиковая карта «Карта гостя Крыма и Севастополя», которая позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте безналичным способом с экономией, благодаря включенной транспортной карте.
Источник сообщает, что практически никто из пассажиров первого поезда «Таврия» в эту ночь не спал, многие из них старались снять проезд поезда по мосту и сам Крымский мост на телефоны.
Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось 23 декабря с Московского вокзала. В пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь он прибудет 25 декабря в 09.25 мск. Непосредственно по Крымскому мосту поезд проедет 25 декабря примерно в 02.10-02.30 мск.
Движение грузовых поездов планируется открыть в июле 2020 года.
Напомним, ранее в среду первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, преодолел железнодорожную часть Крымского моста.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Первый пассажирский поезд, прошедший по мосту через Керченский пролив, прибыл на железнодорожный вокзал Симферополя, информирует источник с места событий. По словам источника, стоянка в Симферополе продлится 15 минуту, после чего поезд отправится в Севастополь, где состоится торжественная встреча. Встретить приезжающих пришли десятки крымчан. Некоторые пришли с цветами. Люди скандировали: «Слава России». Среди встречающих глава Крыма […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- С пенсий россиян предложили запретить взыскивать долги / 9 декабря
- В шведской церкви появился алтарь с раем для секс-меньшинств / 5 декабря
- Семью расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата лишили денег / 26 ноября
- Российская фигуристка Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе / 6 декабря
- Мнения: Умная Земля сама себя подогревает ради людей / 28 ноября
- Закрыто дело угрожавшего прокатчикам фильма «Матильда» лидера «Христианского государства» / 26 ноября
- Адвокат эстонского инвестора обратился к Зеленскому и заявил о произволе силовиков / 26 ноября
- Медведев дал характеристику Зеленскому / 5 декабря