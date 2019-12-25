Ксения Собчак обцеловала Эрнста и его беременную супругу на премьере «Союза спасения»

В Москве состоялась премьера киноленты «Союз спасения» в кинотеатре «Октябрь». Ксения Собчак, как всегда, отличилась, обцеловав Константина Эрнста и его беременную супругу Софью.
На показ картины избранница Константина Богомолова явилась в наряде белого цвета. Пока в зале ходили различные обсуждения и разговоры, Собчак времени зря не теряла. Сначала она решила тепло поприветствовать создателя картины Константина Эрнста, а затем также обцеловала его беременную супругу. Телеведущая хотела поздороваться столь теплым способом и с министром культуры Владимиром Мединским, однако так и не смогла к нему дотянуться.
Муж Собчак посетил премьеру «Союз спасения» с очень короткой стрижкой и в странном свитере, привлекшем внимание публики. «Оделся, как охламон!» — крикнул кто-то в спину режиссёру, но неясно, услышал ли он критику или нет.
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Последнее: В Москве состоялась премьера киноленты «Союз спасения» в кинотеатре «Октябрь». Ксения Собчак, как всегда, отличилась, обцеловав Константина Эрнста и его беременную супругу Софью. На показ картины избранница Константина Богомолова явилась в наряде белого цвета. Пока в зале ходили различные обсуждения и разговоры, Собчак времени зря не теряла. Сначала она решила тепло поприветствовать создателя картины Константина […]
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