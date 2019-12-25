Ксения Собчак обцеловала Эрнста и его беременную супругу на премьере «Союза спасения»

25.12.2019, 7:21, Разное

В Москве состоялась премьера киноленты «Союз спасения» в кинотеатре «Октябрь». Ксения Собчак, как всегда, отличилась, обцеловав Константина Эрнста и его беременную супругу Софью.
На показ картины избранница Константина Богомолова явилась в наряде белого цвета. Пока в зале ходили различные обсуждения и разговоры, Собчак времени зря не теряла. Сначала она решила тепло поприветствовать создателя картины Константина Эрнста, а затем также обцеловала его беременную супругу. Телеведущая хотела поздороваться столь теплым способом и с министром культуры Владимиром Мединским, однако так и не смогла к нему дотянуться.

Муж Собчак посетил премьеру «Союз спасения» с очень короткой стрижкой и в странном свитере, привлекшем внимание публики. «Оделся, как охламон!» — крикнул кто-то в спину режиссёру, но неясно, услышал ли он критику или нет.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Москве состоялась премьера киноленты «Союз спасения» в кинотеатре «Октябрь». Ксения Собчак, как всегда, отличилась, обцеловав Константина Эрнста и его беременную супругу Софью. На показ картины избранница Константина Богомолова явилась в наряде белого цвета. Пока в зале ходили различные обсуждения и разговоры, Собчак времени зря не теряла. Сначала она решила тепло поприветствовать создателя картины Константина […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика