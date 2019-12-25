РЖД обратились с просьбой к пассажирам на нижних полках

25.12.2019, 7:12, Новости дня

РЖД показали новый электронный билет на поезда дальнего следования, который появится в первом полугодии 2020 года, в котором содержится просьба для пассажиров нижних полок разрешать едущим сверху посидеть внизу в дневное время, сообщили СМИ.

В видеоролике про новый билет РЖД показали картинку бланка, на котором у пассажира верхнее место –12.

«Место для вашего багажа – сверху, на третьей полке. Стол общий. В дневное время разрешается сидеть на нижней полке», – передает РИА «Новости» текст описания видео.

В другом примере показано нижнее место – 11.

«Место для вашего багажа – снизу под полкой. Стол общий. В дневное время позволяйте пассажирам сверху сидеть на вашей полке», – говорится в тексте.

Напомним, 8 декабря 2017 года пресс-служба «Российских железных дорог» сообщила, что пассажиры верхних полок имеют право располагаться на нижних только после разрешения пассажиров снизу. Пользователи Сети возмутились подобным решением.



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Последнее: РЖД показали новый электронный билет на поезда дальнего следования, который появится в первом полугодии 2020 года, в котором содержится просьба для пассажиров нижних полок разрешать едущим сверху посидеть внизу в дневное время, сообщили СМИ. В видеоролике про новый билет РЖД показали картинку бланка, на котором у пассажира верхнее место –12. «Место для вашего багажа – […]

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