Назарбаев сказал, чем его поразил Путин при первой встрече

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что при знакомстве с Владимиром Путиным 20 лет назад его поразили высокая эрудированность и энергичность будущего президента России.
«Первое, что меня в нем поразило, когда Владимир Владимирович встал во главе российского правительства, – это высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы», – сказал Назарбаев в интервью РИА «Новости», посвященном 20-летию Владимира Путина во главе страны.
Назарбаев отметил, что тогда у него «сложилось ощущение, что этот молодой на то время политик готов ко всему в жизни, что он сможет ясно и четко ответить на любой вызов».
По мнению экс-главы Казахстана, российскому народу очень повезло с Владимиром Владимировичем, который провел страну через самые трудные испытания. «Под его руководством РФ снова стала великой державой», – подчеркнул Назарбаев.
«Первый президент РФ Борис Ельцин долго выбирал своего преемника, в итоге остановив выбор на Владимире Путине. На заре ХХI века в Кремль пришел новый политик, который не был похож ни на кого из своих предшественников. Вряд ли тогда кто-то мог сказать, что в РФ началась «эпоха Путина», – добавил он.
Ранее в среду глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о принятом 10 лет решении Владимира Путина, которое спасло экономику России.
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Последнее: Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал, что при знакомстве с Владимиром Путиным 20 лет назад его поразили высокая эрудированность и энергичность будущего президента России. «Первое, что меня в нем поразило, когда Владимир Владимирович встал во главе российского правительства, – это высокая эрудированность, энергичность и готовность решать самые сложные вопросы», – сказал Назарбаев в интервью РИА […]
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