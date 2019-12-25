Гинеколог назвал 10 ошибок женщин во время менструации

25.12.2019, 7:04, Разное

Акушер-гинеколог назвал 10 ошибок женщин во время менструации. Хинди Мохамед считает, что они связаны как с неправильными привычками, так и с отсутствием должного внимания к своему здоровью. Одной из них является подъём и переноска тяжестей.
Отсутствие знаний о мерах предосторожности приводит к тому, что тяжелый груз увеличивает болезненные ощущения и усиливает кровопотери. Если же возникает сильная слабость, чувство усталости и головокружение, то обращение к врачу становится обязательным. Второй ошибкой в этот период является сохранение привычки ходить босиком по холодному полу. Для ослабленного организма эти ощущения станут дискомфортными. Нормальное течение месячных может нарушить и пристрастие к охлажденным напиткам, мороженому, нахождение под холодным воздухом кондиционера — любые контрастные перепады температур неблагоприятно скажутся на состоянии здоровья.

Следует уделить внимание и некоторым особенностям питания в данный период. Диарея ухудшает прохождения месячных, а кислые продукты, например, цитрусовые, усиливают, а не ослабляют тошноту, которую испытывают некоторые женщины в этот период. В целом питание должно быть сбалансированным и без злоупотребления выпечкой, фастфудом или безалкогольными напитками. Во избежание инфицирования необходимо строго следить за соблюдением гигиены, а посещение косметолога или парикмахера перенести на другое время. Не советует Хинди Мохамед принимать какие-либо лекарства без консультации с врачом, особенно обратить внимание на аспирин и другие препараты, разжижающие кровь. Они отразятся на прохождении менструации не лучшим образом.



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Последнее: Акушер-гинеколог назвал 10 ошибок женщин во время менструации. Хинди Мохамед считает, что они связаны как с неправильными привычками, так и с отсутствием должного внимания к своему здоровью. Одной из них является подъём и переноска тяжестей. Отсутствие знаний о мерах предосторожности приводит к тому, что тяжелый груз увеличивает болезненные ощущения и усиливает кровопотери. Если же возникает […]

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