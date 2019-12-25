Российско-китайский самолет собрались сделать однопилотным

Перспективный российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 может стать однопилотным, рассказал начальник научно-исследовательского отделения компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Александр Долотовский.

«Я не открою тайны, если скажу, что мы активно думаем над концепцией однопилотной кабины экипажа. Думаем также над концепцией «пилот как навигатор», когда полет выполняется полностью в автоматическом режиме, а пилот выполняет только наиболее трудоемкую задачу, стоящую сейчас перед летным экипажем — планирование полета», – передает РИА «Новости» слова Долотовского в интервью журналу «Горизонты».

По его словам, по мере аппаратной и законодательной готовности вполне возможно перейти на эту концепцию.

«По крайней мере, базис мы закладываем для перехода на нее с минимальными техническими изменениями. Это реалистично к 2030 году. Сейчас взят очень серьезный тренд на роботизацию процессов управления», – отметил Долотовский.

По его словам, пока самолет делается под экипаж двух человек, но закладываются проектные резервы.

«Внешне, конечно, самолет останется прежним. А вот информационное поле кабины будет существенно изменено. Рычаги управления из такой кабины исчезнут, но не сразу. Естественно, какое-то время должны оставаться средства ручной коррекции полета. Но при этом сами пилотажные характеристики будут настолько простыми, что человек с минимальной подготовкой сможет управлять самолетом», – сказал Долотовский.

Напомним, в сентябре индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков сообщил о возможном создании с Китаем двигателя для перспективного широкофюзеляжного лайнера CR929 на базе разрабатываемого в РФ ПД-35.





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Последнее: Перспективный российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 может стать однопилотным, рассказал начальник научно-исследовательского отделения компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Александр Долотовский. «Я не открою тайны, если скажу, что мы активно думаем над концепцией однопилотной кабины экипажа. Думаем также над концепцией «пилот как навигатор», когда полет выполняется полностью в автоматическом режиме, а пилот выполняет только наиболее трудоемкую задачу, […]