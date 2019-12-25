Кудрин рассказал о спасшем экономику РФ решении Путина

Принятое 10 лет назад решение Владимира Путина спасло российскую экономику, сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Кудрин в интервью РИА «Новости», посвященном 20-летию Владимира Путина во главе страны, отметил, что российский лидер был единственным, кто, «вопреки многим позициям, поддержал создание в свое время Стабилизационного фонда, потом Резервного фонда, потом Фонда национального достояния, которые сыграли свою решающую роль в кризис 2008-2009 года».

Бывший глава Минфина РФ отметил, что создание фондов придумала его команда, однако это было реализовано благодаря политической воле Владимира Путина.

Кудрин подчеркнул, что это «сыграло решающую роль в спасении экономики, социальных расходов».

«У нас не сокращались зарплаты, а пенсии даже выросли в два раза в тот период, в тот кризис. Это очень важно», – добавил он.

Путин в 2008 году занимал пост премьер-министра России.

В августе газета ВЗГЛЯД писала о том, как решение, принятое Борисом Ельциным 20 лет назад, о назначении Владимира Путина временно исполняющим обязанности председателя правительства изменило ход истории России.

Также газета ВЗГЛЯД проанализировала исследование ВЦИОМ, согласно которому всего за 20 лет россияне обогнали Запад по социальному оптимизму.





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