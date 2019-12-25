В Apple не увидели проблемы в быстрой деградации аккумуляторов iPhone X

В американской корпорации Apple не видят проблемы в том, что деградация аккумуляторов iPhone X происходит намного быстрее, чем у других моделей смартфонов. Многочисленные жалобы на этот счёт со стороны владельцев данных девайсов начали появляться на Reddit и на форумах поддержки купертиновской компании.

По их словам, нередко время работы iPhone X на одной зарядке падает до такого уровня, что невольно возникают мысли о предстоящей замене аккумуляторной батареи. Как написал на интернет-площадке один из владельцев указанной модели Apple, его устройство выключается при 20-ти процентах заряда. Тем не менее, в американской корпорации не видят в этом «катастрофы». Специалисты Apple отметили: обыкновенная батарея рассчитана на то, чтобы сохранять порядка 80 процентов своей изначальной ёмкости при условиях 500 полных циклов зарядки и нормальной нагрузки во время работы. В годовую гарантию входит сервис неисправного аккумулятора, когда же этот термин истекает, компания оставляет за собой право обслуживать данное устройство для накопления энергии за определённую плату.

Таким образом, в Apple подготовили своих покупателей к тому, что, приобретая мобильные телефоны с ценников в $1000, им придётся после истечения гарантийного термина менять аккумуляторную батарею за собственные денежные средства – а, судя по жалобам, эта мера понадобится меньше чем через два года после начала эксплуатации гаджета.

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