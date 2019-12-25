«Яндекс» запустил проект для оценки платежеспособности россиян

Компания «Яндекс» и крупнейшие кредитные бюро запустили проект «Интернет-скоринг бюро». В рамках его работы IT-компания будет предоставлять дополнительную оценку на основе своих данных банкам, которые будут принимать решение о выдаче кредита потенциальным заемщикам, сообщает РБК.

Работать это будет следующим образом: кредитное бюро будет направлять в зашифрованном виде номер мобильного телефона и e-mail желающих получить кредит, а «Яндекс» будет анализировать их активность в сети и выставлять соответствующую оценку, которая также будет учитываться банком.

«Обезличенные данные обрабатываются алгоритмами автоматически и находятся исключительно в закрытом контуре «Яндекса». В аналитических моделях используется более тысячи разноплановых факторов», — сказал изданию представитель компании, который уточнил, что результат будет носить только рекомендательный характер.

Какие конкретно параметры будут учитываться при скоринге, «Яндекс» не уточняет. По данным издания, несколько банков уже начали использовать новый сервис. В этом году, по данным Минэкономразвития, половина тех, кто взял потребительский кредит, каждый месяц вынуждены отдавать за него больше 50% от своего дохода.

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Источник: Новая газета

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