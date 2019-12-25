Названы главные опасности антироссийской кампании в Белоруссии

Пример Украины показал, что рано или поздно агрессивная поддержка государством национального меньшинства оборачивается гонениями на русское большинство. Значительная часть общества, столкнувшись с подобной политикой, отказывается от своей идентичности, однако находятся и недовольные. Все это чревато провоцированием серьезных конфликтов на национальной почве.

Заигрывая с белорусскими националистами, ранее занимавшими долю, сравнимую со статистической погрешностью, Александр Лукашенко дал старт этому процессу и в своей стране. И самая большая опасность белорусизации для живущих там русских, русскоязычный и русскокультурных людей, заключается в том, что этот процесс проходит практически незаметно.

И темпы белорусизации в Белоруссии таковы, словно Александр Лукашенко учел негативный опыт Украины, начавшей резко отказываться от русского языка практически сразу после Майдана. «Это можно описать известной аналогией

о лягушке: если лягушку бросить в кипяток, то она выскакивает оттуда, как

Донбасс. А если ее положить в холодную воду в кастрюлю и нагревать ее постепенно, она там сварится. Вот Белоруссия –

это вода в холодной кастрюле, где все делается очень медленно и постепенно», – в разговоре с корреспондентом «Дни.ру» заметил Богдан Безпалько.

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Публикация от Радыё Свабода | Беларусь (@radiosvaboda) 13 Июл 2019 в 1:50 PDT

Накладывает свой отпечаток и склад характера живущих в Белоруссии людей. «Недавно ученые сравнивали русских и белорусов, их отличая в

менталитете, и пришли к тому выводу, что белорусы отличаются исключительно «померкованностью»,

то есть умеренностью, сдержанностью, скромностью и так далее», – рассказал политолог.

«Поэтому,

конечно, протестов по поводу белорусизации в Белоруссии не будет. Как потому,

что она проходит очень медленно и для многих незаметно, так и потому, что сами

белорусы – это народ очень смирный и спокойный», – подчеркнул он.

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Публикация от Радыё Свабода | Беларусь (@radiosvaboda) 23 Дек 2019 в 7:05 PST

И если Александру Лукашенко и стоит бояться народного гнева, то совершенно по другим причинам. «В Белоруссии

протесты могут быть вызваны процессами социально-экономической деградации.

Например, если вдруг массово исчезну рабочие места, если вдруг вырастут тарифы

в два-три раза», – уверен Богдан Безпалько.

В случае же культурного угнетения белорусское общество вряд ли станет проявлять свой норов. В этом, как ни парадоксально, заключается главная опасность развернутой в стране антироссийской кампании. Широким слоям она не станет заметна до тех пор, пока не окажется уже слишком поздно и план Александра Лукашенко будет близок к своему завершению.

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