Максим Галкин рассказал о строительстве замка в деревне Грязь: «Детей еще в планах не было»

Максим Галкин стал звездой Youtube-шоу «А поговорить?..». В ходе интервью супруг Примадонны пояснил о причине строительства замка в деревне Грязь, отметив, что в то время еще не планировал заводить детей.

На данный момент за бывшей дачей Пугачевой на Истре присматривает ее старший внук Никита Пресняков с женой Алёной Красновой. Алла Борисовна и Галкин обосновались в деревне Грязь, так как телеведущий влюбился в местные просторы. Как сказал юморист, он хотел подняться над вековыми соснами, и воплотить эту мечту в жизнь можно было со строительством высокого здания. «Знаешь, сколько мне говорили, зачем тебе такой большой дом…» — поделился комик. Он добавил, что тогда еще даже не планировал заводить детей, хотя знал, что в будущем они появятся.

Знаменитости воспитывают 6-летних двойняшек Лизу и Гарри Галкиных. В следующем году ребята пойдут в первый класс. Ранее исполнительница рассказывала, что запрещает наследникам пользоваться гаджетами, поэтому они пишут друг другу письма и подкладывают вечером под дверь.

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Последнее: Максим Галкин стал звездой Youtube-шоу «А поговорить?..». В ходе интервью супруг Примадонны пояснил о причине строительства замка в деревне Грязь, отметив, что в то время еще не планировал заводить детей. На данный момент за бывшей дачей Пугачевой на Истре присматривает ее старший внук Никита Пресняков с женой Алёной Красновой. Алла Борисовна и Галкин обосновались в […]