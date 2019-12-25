Максим Галкин рассказал о строительстве замка в деревне Грязь: «Детей еще в планах не было»

Максим Галкин стал звездой Youtube-шоу «А поговорить?..». В ходе интервью супруг Примадонны пояснил о причине строительства замка в деревне Грязь, отметив, что в то время еще не планировал заводить детей.
На данный момент за бывшей дачей Пугачевой на Истре присматривает ее старший внук Никита Пресняков с женой Алёной Красновой. Алла Борисовна и Галкин обосновались в деревне Грязь, так как телеведущий влюбился в местные просторы. Как сказал юморист, он хотел подняться над вековыми соснами, и воплотить эту мечту в жизнь можно было со строительством высокого здания. «Знаешь, сколько мне говорили, зачем тебе такой большой дом…» — поделился комик. Он добавил, что тогда еще даже не планировал заводить детей, хотя знал, что в будущем они появятся.
Знаменитости воспитывают 6-летних двойняшек Лизу и Гарри Галкиных. В следующем году ребята пойдут в первый класс. Ранее исполнительница рассказывала, что запрещает наследникам пользоваться гаджетами, поэтому они пишут друг другу письма и подкладывают вечером под дверь.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Максим Галкин стал звездой Youtube-шоу «А поговорить?..». В ходе интервью супруг Примадонны пояснил о причине строительства замка в деревне Грязь, отметив, что в то время еще не планировал заводить детей. На данный момент за бывшей дачей Пугачевой на Истре присматривает ее старший внук Никита Пресняков с женой Алёной Красновой. Алла Борисовна и Галкин обосновались в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Джонни Депп уладил очередные финансовые разногласия со своими адвокатами / 26 ноября
- Мнение: Кот-поводырь / 5 декабря
- Мнение: Письмо: «Для мужчин и вовсе невидимка» / 16 апреля
- Собчак показала главную комнату своего роскошного гнездышка / 27 ноября
- Из Nissan Leaf сделали «новогоднюю елку» / 10 декабря
- Мнение: Критика плана 50%: пискарь и бездетная пара / 18 декабря
- Исследование: Высшее образование спасает от проблем с сосудами и сердцем / 26 мая
- «Мне его жалко»: Наргиз Закирова поблагодарила Максима Фадеева за работу / 18 декабря