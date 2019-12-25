Максим Галкин рассказал о строительстве замка в деревне Грязь: «Детей еще в планах не было»

25.12.2019, 6:04, Разное

Максим Галкин стал звездой Youtube-шоу «А поговорить?..». В ходе интервью супруг Примадонны пояснил о причине строительства замка в деревне Грязь, отметив, что в то время еще не планировал заводить детей.
На данный момент за бывшей дачей Пугачевой на Истре присматривает ее старший внук Никита Пресняков с женой Алёной Красновой. Алла Борисовна и Галкин обосновались в деревне Грязь, так как телеведущий влюбился в местные просторы. Как сказал юморист, он хотел подняться над вековыми соснами, и воплотить эту мечту в жизнь можно было со строительством высокого здания. «Знаешь, сколько мне говорили, зачем тебе такой большой дом…» — поделился комик. Он добавил, что тогда еще даже не планировал заводить детей, хотя знал, что в будущем они появятся.

Знаменитости воспитывают 6-летних двойняшек Лизу и Гарри Галкиных. В следующем году ребята пойдут в первый класс. Ранее исполнительница рассказывала, что запрещает наследникам пользоваться гаджетами, поэтому они пишут друг другу письма и подкладывают вечером под дверь.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Максим Галкин стал звездой Youtube-шоу «А поговорить?..». В ходе интервью супруг Примадонны пояснил о причине строительства замка в деревне Грязь, отметив, что в то время еще не планировал заводить детей. На данный момент за бывшей дачей Пугачевой на Истре присматривает ее старший внук Никита Пресняков с женой Алёной Красновой. Алла Борисовна и Галкин обосновались в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика