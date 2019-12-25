Мнение: Суммы и тарифы

Министр энергетики Украины Оржель сообщил, что в течение пяти лет Украина получит по транзитному договору 15 миллиардов долларов за транзит плюс еще почти 3 — по решению Стокгольмского арбитража. Озвученные объемы транзита (нужно отметить, что речь идет о минимальных, то есть, гарантированных объемах, в реальности они могут быть выше, а скорее всего, и будут выше) — 225 миллиардов кубометров за пять лет действия контракта. То есть, в среднем 45 миллиардов кубометров в год. Стоимость транзита составит 3 миллиарда долларов в год.

В 2017 году Украина получила 3 миллиарда долларов в качестве транзитного платежа — но объем прокачки составил 94 миллиарда кубометров, то есть, более чем в 2 раза. Это значит, что по новому контракту Газпром согласился на тариф, превышающий нынешний в два раза.

Неудивительно, что в России цену транзита поспешили объявить "коммерческой тайной" — мало того, что лесом пошли обещания "15 миллиардов кубометров в год и ни грамма больше", мало того, что Северный поток-2 стал анекдотом и демонстрацией реальной немощи "энергетической сверхдержавы", мало того, что Кремль согласился вопреки всем предыдущим заявлениям выплатить живыми деньгами по решению Стокгольмского арбитража (оставив без движения "долг Януковича") — так еще и с тарифом получается весьма неудобно. Тут хочешь-не хочешь, но приходится напускать на себя таинственный вид.

Правда, стоит оговориться, что пока с украинской стороны есть противоречивые сообщения по ценам и суммам. Руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Украина в 2020 году может получить от транзита российского газа около $2 млрд долларов. Что расходится с цифрами Оржеля, хотя, возможно, в контракте прописан "плавающий" тариф, зависящий от объемов — чем меньше объем, тем выше тариф. Такое предположение вполне логично, так как именно на таком "плавающем" подходе настаивал Киев в ходе предварительных переговоров.

Источник: Эль Мюрид

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