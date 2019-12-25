Во Франции объяснили, почему Запад злится на Россию

По мнению Запада, после «поражения» в холодной войне РФ должна была «никому не мешать», став чем-то вроде скандинавских стран, сообщил бывший глава МИД Франции Юбер Ведрин. Теперь Запад злится на то, что «русские остались русскими», говорится в его статье для Le Nouvel Observateur.

Антироссийская волна опирается на откровенно черно-белые взгляды, уверен он. Сегодня уже никто не вспоминает, что российские лидеры были открыты к Западу и, в частности, проявили солидарность после событий 11 сентября, передает RT текст статьи экс-главы МИД Франции.

«Почему мы заинтересованы в том, чтобы отношения с Россией были хуже и тревожнее, чем с СССР на протяжении последних 20 лет холодной войны (хотя Советский Союз был куда опаснее и настроен более воинственно)?» – задается вопросом Ведрин.

У такого упрямства, уверен он, есть только простое объяснение. «В холодной войне Запад победил, а РФ проиграла, поэтому она должна была стать чем-то вроде скандинавских социал-демократов и никому не мешать», – пишет он.

«Мы злимся на них за то, что они остались русскими, но в то же время по-своему европейцами!» – рассуждает бывший французский министр.

По его словам, враждебное отношении к РФ объясняется также «дерзостью», ведь Москва «посмела заявить, что наши (западные – прим. ВЗГЛЯД) ценности отжили свое, а наши демократии неэффективны».

Именно поэтому Запад переходит к «воинственному морализаторству, духу крестовых походов, постоянной позиционной войне и безразличию к сближению РФ с Китаем».

Ведрин призывает осознать, какие отношения Западу нужны с «этим великим соседом», а также разобраться, только ли США вправе пересматривать отношения с Россией.

«Черно-белые взгляды, к которым нас постоянно так тянет, ничего не дадут. Это верно для всей внешней политики: в наших же интересах отойти от духа крестовых походов, в который вновь погрузился Запад после распада СССР. В первую очередь это касается наших отношений с Россией», – заключил Юбер Ведрин.

Ранее Ведрин заявлял, что после падения Берлинской стены – символа краха советской системы – Запад не стремился поддерживать отношения с Россией, поскольку считал ее ослабленным государством.





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