Ученые назвали лучшие способы лечения хронической боли без лекарств

25.12.2019, 5:30, Разное

Американские исследователи считают, что лучшие способы лечения без лекарств могут устранить хроническую боль при отсутствии побочных эффектов. Среди них специалисты выделяют массаж и иглоукалывание, а также дыхательные практики.
Обучение приемам правильного дыхания, отмечают ученые, доступно абсолютно всем людям. Сосредоточенность и контроль за глубокими вдохами и полноценными выдохами позволяет человеку отвлечься от неприятных и болезненных ощущений и временно восстановить силы. Также хорошо помогают медитации с использованием дыхательных практик, но для обучения их приемам потребуется больше времени. Следующий немедикаментозный способ лечения хронической боли – это массажи. Они отлично подходят для расслабления человека, а также укрепления его мышц. Такой метод больше подойдет тем, кто испытывает неприятные ощущения в области спины и шейного отдела позвоночника. С его помощью можно снизить головные боли и головокружение. Процедуру можно доверить подготовленному близкому человеку и сосем не обязательно, чтобы он выполнялся медиком.

А вот точечный массаж несложно освоить самостоятельно, в чем-то он близок иглоукалыванию, но гораздо проще. Акупунктуру же исследователи называют самым эффективным немедикаментозным снятием хронической боли практически любого происхождения. Для этого необходимо медицинское образование и хорошее знание рецепторов, расположенных по всему телу. Метод традиционной китайской медицины иглоукалывание требует длительных программ лечения.



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Последнее: Американские исследователи считают, что лучшие способы лечения без лекарств могут устранить хроническую боль при отсутствии побочных эффектов. Среди них специалисты выделяют массаж и иглоукалывание, а также дыхательные практики. Обучение приемам правильного дыхания, отмечают ученые, доступно абсолютно всем людям. Сосредоточенность и контроль за глубокими вдохами и полноценными выдохами позволяет человеку отвлечься от неприятных и болезненных ощущений […]

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