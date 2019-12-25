Ученые назвали лучшие способы лечения хронической боли без лекарств

Американские исследователи считают, что лучшие способы лечения без лекарств могут устранить хроническую боль при отсутствии побочных эффектов. Среди них специалисты выделяют массаж и иглоукалывание, а также дыхательные практики.
Обучение приемам правильного дыхания, отмечают ученые, доступно абсолютно всем людям. Сосредоточенность и контроль за глубокими вдохами и полноценными выдохами позволяет человеку отвлечься от неприятных и болезненных ощущений и временно восстановить силы. Также хорошо помогают медитации с использованием дыхательных практик, но для обучения их приемам потребуется больше времени. Следующий немедикаментозный способ лечения хронической боли – это массажи. Они отлично подходят для расслабления человека, а также укрепления его мышц. Такой метод больше подойдет тем, кто испытывает неприятные ощущения в области спины и шейного отдела позвоночника. С его помощью можно снизить головные боли и головокружение. Процедуру можно доверить подготовленному близкому человеку и сосем не обязательно, чтобы он выполнялся медиком.
А вот точечный массаж несложно освоить самостоятельно, в чем-то он близок иглоукалыванию, но гораздо проще. Акупунктуру же исследователи называют самым эффективным немедикаментозным снятием хронической боли практически любого происхождения. Для этого необходимо медицинское образование и хорошее знание рецепторов, расположенных по всему телу. Метод традиционной китайской медицины иглоукалывание требует длительных программ лечения.
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Последнее: Американские исследователи считают, что лучшие способы лечения без лекарств могут устранить хроническую боль при отсутствии побочных эффектов. Среди них специалисты выделяют массаж и иглоукалывание, а также дыхательные практики. Обучение приемам правильного дыхания, отмечают ученые, доступно абсолютно всем людям. Сосредоточенность и контроль за глубокими вдохами и полноценными выдохами позволяет человеку отвлечься от неприятных и болезненных ощущений […]
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