Мнение: Крушение Су-57 и совпадения

Интересная деталь по поводу сегодняшней истории с упавшим Су-57 в районе Комсомольска-на-Амуре.

В 2012 году примерно в этом же районе упал истребитель Су-30МК2. И что самое интересное, пилотом тогда был тот же летчик, что и на Су-57.

Мы продолжаем выяснять подробности от сегодняшнем крушении истребителя Су-57 под Комсомольском-на-Амуре. По данным одного из наших источников, во время испытательного полёта, когда самолёт «гоняли» на максимальных режимах, произошёл отказ комплексной системы управления. По одним данным, самолёт вошёл в неуправляемую «бочку», по другим — в плоский штопор. В этот момент он находился на высоте 10 километров. Пилот боролся за живучесть боевой машины до высоты двух километров, но в конечном итоге ему пришлось катапультироваться. Он успешно приземлился, его нашли и подобрали вертолётом менее чем через час после катастрофы. В месте приземления в тот момент стояла температура около 30 градусов ниже нуля.

Как стало известно редакции, для сидевшего за штурвалом лётчика-испытателя это уже не первое катапультирование из потерявшей управление боевой машины. В 2012-м году он был в составе экипажа упавшего под Комсомольском-на-Амуре Су-30, и обстоятельства этих двух происшествий по странному совпадению очень схожи.

Су-30 упал 28 февраля 2012-го года в 130-ти километрах севернее Комсомольска-на-Амуре. При выполнении разгона до максимальной приборной скорости оторвалась фара подсветки при дозаправке в воздухе. Попав в воздухозаборник, эта деталь вызвала пожар правого двигателя. Оба пилота успешно катапультировались. Кстати, ранее публиковалась видеозапись с неуправляемого самолёта, упавшего впоследствии в тайгу.

Так или иначе совпадают следующие детали:

В обоих случаях речь идёт о приёмочных испытаниях, когда самолёты испытывали на максимальных режимах, но в 2012-м самолёт испытывали перед передачей Вьетнаму;

Оба самолёта упали примерно в одном и том же районе севернее Комсомольска, один в 130-ти километрах, второй — в 111-ти;

В обоих случаях катастрофа произошла зимой;

И тогда, и сейчас пилоты катапультировались после продолжительных попыток спасти боевую машину;

Пилотировавший сегодня Су-57 лётчик также был в составе экипажа упавшего в 2012-м Су-30;

В обоих случаях, к счастью, обошлось без жертв.

Поздравляем заслуженного пилота-испытателя с третьим днём рождения!

На видео — та самая катастрофа 2012-го года снятая камерой объективного контроля.

Внимание, присутствует ненормативная лексика!

http://www.komcity.ru/news/?id=36091 — цинк

Занятные совпадения.

Источник: Colonel Cassad

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