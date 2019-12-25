Голикова пришла в ужас от оптимизации в здравоохранении

Программа оптимизации в области здравоохранения во многих российских регионах была проведена ужасно, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», – приводит ее слова ТАСС.

По словам вице-премьера, в этом «виноваты все – и центр, и регионы». Голикова также добавила, что в настоящее время необходимо думать об исправлении сложившейся ситуации.

Она сообщила, что в настоящее время обсуждается тема создания жесткой вертикали в сфере медицины. Некоторые регионы, однако, не согласны передавать здравоохранение в федеральное подчинение, сказала вице-премьер.

Вице-премьер считает, что дискуссия о переводе здравоохранения на федеральный уровень еще впереди.

Также Голикова сообщила, что законопроект о проведении пилотного проекта по лекарственному страхованию в ряде регионов РФ может быть принят в 2020 году. Она уточнила, что данная инициатива позволит гражданам приобретать лекарства и получать от государства компенсацию.

Вице-премьер добавила, что проект невозможно осуществить за один год, так как необходимо посмотреть на действие финансовых механизмов. «Но это то, куда мы идем в ближайшие два года», – отметила Голикова.

В ноябре Голикова заявила, что оптимизация в учреждениях здравоохранения во многих регионах была проведена с ошибками.

Президент Владимир Путин также критиковал власти регионов за схематичную оптимизацию в медучреждениях.





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Последнее: Программа оптимизации в области здравоохранения во многих российских регионах была проведена ужасно, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». «Во многих регионах страны оптимизация здравоохранения была проведена ужасно. И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились», – приводит ее слова ТАСС. По словам вице-премьера, в этом […]