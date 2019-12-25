Дочь Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова напугала поклонников фото из больницы

25.12.2019, 5:04, Разное

Елизавета Хорошилова, 17-летняя дочь актрисы кино и театра Екатерины Климовой, напугала своих поклонников, опубликовав в соцсети фото из больницы. Первое из них было сделано в здании Европейского медцентра, которое расположено в столице в Орловском переулке. На втором кадре наследница кинозвезды запечатлена, держа в руках документы о выписке.
Из этого поклонники Елизаветы Хорошиловой заключили, что здоровью их кумира ничего не угрожает: она либо проходила плановый осмотр, либо сдавала какие-то анализы. Кроме того, дочь Екатерины Климовой уже вечером после публикации снимков отправилась гулять по столице. Несмотря на расспросы подписчиков, Елизавета Хорошилова не раскрыла причину пребывания в медучреждении.

Старшая дочь Екатерины Климовой появилась на свет в первом браке актрисы – с мастером ювелирных дел Ильёй Хорошиловым. Когда супруги развелись, их ребёнку было два года. Несмотря ни на что, родителям удалось сохранить нормальные отношения.

Ранее Екатерина Климова поделилась с Instagram-аудиторией кадрами, на которых её 4-летняя дочь Белла исполняет грузинский танец. Звёздная мама облачила ребёнка в соответствующее платье и белые колготы.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Максим Галкин стал звездой Youtube-шоу «А поговорить?..». В ходе интервью супруг Примадонны пояснил о причине строительства замка в деревне Грязь, отметив, что в то время еще не планировал заводить детей. На данный момент за бывшей дачей Пугачевой на Истре присматривает ее старший внук Никита Пресняков с женой Алёной Красновой. Алла Борисовна и Галкин обосновались в […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика