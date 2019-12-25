Дочь Екатерины Климовой Елизавета Хорошилова напугала поклонников фото из больницы

Елизавета Хорошилова, 17-летняя дочь актрисы кино и театра Екатерины Климовой, напугала своих поклонников, опубликовав в соцсети фото из больницы. Первое из них было сделано в здании Европейского медцентра, которое расположено в столице в Орловском переулке. На втором кадре наследница кинозвезды запечатлена, держа в руках документы о выписке.

Из этого поклонники Елизаветы Хорошиловой заключили, что здоровью их кумира ничего не угрожает: она либо проходила плановый осмотр, либо сдавала какие-то анализы. Кроме того, дочь Екатерины Климовой уже вечером после публикации снимков отправилась гулять по столице. Несмотря на расспросы подписчиков, Елизавета Хорошилова не раскрыла причину пребывания в медучреждении.

Старшая дочь Екатерины Климовой появилась на свет в первом браке актрисы – с мастером ювелирных дел Ильёй Хорошиловым. Когда супруги развелись, их ребёнку было два года. Несмотря ни на что, родителям удалось сохранить нормальные отношения.

Ранее Екатерина Климова поделилась с Instagram-аудиторией кадрами, на которых её 4-летняя дочь Белла исполняет грузинский танец. Звёздная мама облачила ребёнка в соответствующее платье и белые колготы.

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