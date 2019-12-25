Мнение: О секретном оружии Владимира Путина

Ну вот и всё! Кирдык пришёл этой вашей Америке… ©

Она уже практически утратила своё военное превосходство и вот-вот потеряет своё мировое лидерство. Которое у неё внезапно и дерзко перехватила #Россия. В общем, сбылась мечта патриота и… пророчество насчёт Эры Водолея.

Обо всём об этом рассказал не абы кто, а самый информированный человек в Российской Федерации, полубессменный её президент и верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин.

Ура, товарищи и господа!

Но если отставить весь пафос в сторону, случилось вот что. На очередной ежегодной коллегии Минобороны, прошедшей во вторник, 24 декабря, Владимир Путин преподнёс заокеанским коллегам внеочередной рождественский подарок. Уже не мультяшный, а вербальный.

Благодаря разработке новейших ракет и ядерного оружия, #Россия впервые в своей истории оказалась в уникальном положении мирового лидерства, сообщил всему миру Владимир Путин. По его словам, #СССР, а затем и Россия всегда находились в позиции догоняющего. Но теперь всё не так.

«Атомную бомбу создали в #США, и Советский Союз только догонял. Средств доставки носителей ядерного оружия у нас тоже не было. Не было стратегической авиации. Советский Союз догонял. Первые ракеты межконтинентальной дальности фактически тоже появились не у нас. Советский Союз догонял», заявил нынешний глава государства. А вот «на сегодняшний день сложилась уникальная ситуация в нашей новой и новейшей истории: догоняют нас», – продолжил он. И пояснил, что «ни в одной стране мира нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности – тем более». Тогда как вооружённые силы РФ получают гиперзвуковые авиационные комплексы «Кинжал», а в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начал поступать система «Авангард» с планирующим гиперзвуковым блоком, который, по словам Владимира Путина, в полёте «тает, как эскимо».

И это ещё не всё. Продолжаются работы по созданию ракетного комплекса «Сармат» с межконтинентальной баллистической ракетой тяжёлого класса с улучшенными характеристиками. Возможность суборбитального полёта «Сармата» на дальность 35 тыс. км «позволит перекрыть весь диапазон дальности применения ракетных комплексов в пределах земного шара». Так же «по плану идут работы по другим системам – по гиперзвуковой ракете «Циркон» наземного и морского базирования, по беспилотному подводному межконтинентальной дальности аппарату «Посейдон», по глобальной дальности крылатой ракете «Буревестник» с ядерной силовой установкой», – перечислил главком все те образцы новейшего чудо-оружия, которые уже были представлены им в ходе послания Федеральному собранию в 2018 году. И наделали много шороху в мире.

Но если тогда мир взволновался, то сейчас он скорее облегчённо выдохнул. По данным американского Nuclear Threat Intiative (NTI), из перечисленных Владимиром Путиным разработок лишь комплексы «Кинжал», созданные для модернизированных дальних перехватчиков МиГ-31, сейчас реально находятся в войсках, хотя и продолжают испытываться. Кроме того, на горизонте года-двух возможно также создание межконтинентальных ракет «Сармат», которые заменят теряющие боеспособсность ракеты «Воевода» с разделяющимися боеголовками.

Что касается других разработок, то они либо являются отдалённой перспективой, либо невозможны в принципе. Гиперзвуковая ракета «Циркон», которая по российским данным, проходит испытания, может появиться только в «2025-30 гг., либо позже», считают эксперты NTI. По их прогнозам, беспилотная подлодка-дрон «Посейдон» также увидит свет после 2027 года, а ракета с ядерным двигателем «Буревестник» – только «после 2030 г., если вообще будет построена». С учётом предполагаемой аварии на военном полигоне вблизи села Нёнокса в Архангельской области, такой скептицизм выглядит оправданным.

То есть, переводить разговор о превосходстве России в практическую плоскость, как минимум, пока преждевременно. Хотя такие страшилки наверняка вдохновят американских военных лоббистов, а также некоторых конгрессменов. Возможно, в этом и заключается их главная цель.

И вот теперь… Я повторяю свой вопрос: ура? ©

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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