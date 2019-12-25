В Чебоксарах блогера Ишутова осудили на 3,5 года по делу о хранении детской порнографии

Верховный суд Чувашии приговорил к 3 годам 6 месяцам колонии общего режима оппозиционного блогера Константина Ишутова, которого присяжные признали виновным в хранении детской порнографии на своем компьютере. По другому делу, о реабилитации нацизма, его оштрафовали на 150 тысяч рублей, сообщают «Idel.Реалии».

Первым на Ишутова в прошлом октябре завели дело за пост в фейсбуке с листовкой Третьего рейха, обращенной к советским солдатам. После обысков и изъятия техники у блогера в СК заявили, что нашли на компьютере Ишутова детскую порнографию. В апреле к делу о реабилитации нацизма добавили пост на LiveJournal от 2010 года, где Ишутов обвинял власти Чувашии в том, что те не ухаживают за могилами участников войны, как это делают немцы.

Гособвинение просило для него 7 лет колонии и 250 тысяч рублей штрафа. Его адвокаты на прениях говорили, что следствие не доказало, что на роликах были именно несовершеннолетние. Сам Ишутов вину не признает и считает дело сфабрикованным из-за своей критики республиканских властей. «В материалах уголовного дела.. имеется информация, что за мной была организована слежка <..> Неужели я такой дурак, что хранил бы у себя дома порнографические материалы несовершеннолетних, живя как на "пороховой бочке"», — говорил он перед заседанием.

Источник: Новая газета

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