Появилось видео первого пассажирского поезда на Крымском мосту

В Сети появилось видео прохода по Крымскому мосту первого пассажирского поезда, который следует рейсом из Санкт-Петербурга в Севастополь.
На кадрах, опубликованных РИА «Новости Крым», видно, как поезд проходит под арками, которые подсвечены в цвета российского флага.
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Кроме того, видео поездки по мосту выкладывают пассажиры состава.
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После полуночи в среду поезд из Петербурга преодолел железнодорожную часть Крымского моста. Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала. В пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь он прибудет 25 декабря в 09.25 мск.
Кроме того, вечером вторника, 24 декабря, первый поезд из Москвы в Симферополь отправился с Казанского вокзала.
В понедельник с участием президента Владимира Путина прошло торжественное открытие железнодорожной части Крымского моста.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.
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