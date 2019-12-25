С-300 в ходе эксперимента уничтожила гиперзвуковые цели

25.12.2019, 4:12, Новости дня

Зенитная ракетная система С-300 смогла уничтожить гиперзвуковые цели в ходе эксперимента, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

«Важное значение имеет прикрытие группировок войск и объектов тыла от ударов гиперзвукового оружия и сложных баллистических целей противника», – сказал он в интервью газете «Красная звезда».

«Проведенные военно-технические эксперименты подтвердили возможности системы С-300В4 по борьбе с этими типами целей», – сказал Леонов.

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что сейчас в мире никто не обладает гиперзвуковым оружием, кроме России.

Между тем в США заявляли о намерении разработать гиперзвуковое оружие. При этом в Пентагоне признавали, что отстают в этом от России.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о шансах США догнать Россию в разработке гиперзвуковых ракет.



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Последнее: Зенитная ракетная система С-300 смогла уничтожить гиперзвуковые цели в ходе эксперимента, сообщил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Александр Леонов. «Важное значение имеет прикрытие группировок войск и объектов тыла от ударов гиперзвукового оружия и сложных баллистических целей противника», – сказал он в интервью газете «Красная звезда». «Проведенные военно-технические эксперименты подтвердили возможности системы С-300В4 по […]

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