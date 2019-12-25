Xiaomi создала бюджетное 60-ваттное зарядное устройство для смартфонов и ноутбуков

Разработчики из компании Xiaomi представили в своем сервисе коллективного финансирования Youpin новый зарядный девайс под названием Baseus, получивший сразу 3 разъема USB и максимальную мощность в 60 Вт. Например, с его помощью MacBook Air 13 можно зарядить полностью примерно за 1,5 часа.

Поскольку новинка имеет два USB-A и один USB-C разъемы, её можно применять для ноутбуков и смартфонов одновременно. Выходная мощность USB-C составляет 60 Вт, а двух USB-A – около 45 Вт. Появится поддержка нескольких протоколов зарядки вроде Apple PD3.0, QC4.0, QC3.0, FCP, AFC, а также MTK. Во время использования сразу нескольких девайсов, зарядное устройство сможет определить требуемое напряжение и ток для них.

С целью более быстрой переноски Baseus обладает складной конструкцией, а корпус сделан из высокопрочных и огнестойких материалов. Помимо этого, стоит отметить наличие системы защиты от перенапряжения и перегрузки по току. Стоимость устройства не превышает 20 долларов.

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Последнее: Разработчики из компании Xiaomi представили в своем сервисе коллективного финансирования Youpin новый зарядный девайс под названием Baseus, получивший сразу 3 разъема USB и максимальную мощность в 60 Вт. Например, с его помощью MacBook Air 13 можно зарядить полностью примерно за 1,5 часа. Поскольку новинка имеет два USB-A и один USB-C разъемы, её можно применять для […]