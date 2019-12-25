«Решилась забеременеть»: обиженная Мария Погребняк сделала важное признание

25.12.2019, 3:58, Разное

В
своей соцсети светская львица рассказала, что их с Павлом Погребняком история
любви началась более 15-ти лет назад. «В семейной жизни, как в кино: жанр
«романтическая комедия» сменяется жанром «триллер», потом «драма», потом
«комедия абсурда», потом вообще «приключенческий боевик», местами «хоррор», но
главное, чтобы на этом сервере с кинобанком никогда не отключалось
электричество», – высказалась Мария Погребняк.

Также
она сделала неожиданное признание. «И вот я недавно я решилась забеременеть…
книгой… сейчас я где-то на пятом месяце, мы уже «толкаемся», – поделилась
светская львица.

Кроме
того, блогерша ответила на нападки злопыхателей. Она констатировала, что многие
из них пишут о счастье, как построить правильные отношения, но сами при этом
замужем всего пару лет и не проходили семейные кризисы. «А вы рожали вместе,
хочу я спросить! А вы набирали 30 лишних кило? А вы впадали в такую депрессию,
что любой мужик сбежит? А вы проходили испытание славой? Богатством? Апатией?»,
– вопрошает обиженная на недоброжелателей Мария Погребняк.

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Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 23 Дек 2019 в 9:14 PST

При этом жена
спортсмена подчеркнула, что вовсе не хочет демонстрировать
их семейную жизнь в качестве примера для подражания. «Рано еще раздавать мне
вам советы! За них я возьмусь лет в 70, если не скосит старческий маразм. Я
пишу книгу о том, что пережила сама!», – заявила Мария Погребняк.

Светская львица
выразила уверенность в том, что у нее получится очень
веселая и легкая книга с реальными историями. «Ведь писатель из меня тот еще,
грузиться и задумываться я не заставлю, а вот посмеяться вместе – это обещаю»,
– заключила Мария Погребняк.



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Последнее: В своей соцсети светская львица рассказала, что их с Павлом Погребняком история любви началась более 15-ти лет назад. «В семейной жизни, как в кино: жанр «романтическая комедия» сменяется жанром «триллер», потом «драма», потом «комедия абсурда», потом вообще «приключенческий боевик», местами «хоррор», но главное, чтобы на этом сервере с кинобанком никогда не отключалось электричество», – высказалась […]

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