«Решилась забеременеть»: обиженная Мария Погребняк сделала важное признание

В

своей соцсети светская львица рассказала, что их с Павлом Погребняком история

любви началась более 15-ти лет назад. «В семейной жизни, как в кино: жанр

«романтическая комедия» сменяется жанром «триллер», потом «драма», потом

«комедия абсурда», потом вообще «приключенческий боевик», местами «хоррор», но

главное, чтобы на этом сервере с кинобанком никогда не отключалось

электричество», – высказалась Мария Погребняк.

Также

она сделала неожиданное признание. «И вот я недавно я решилась забеременеть…

книгой… сейчас я где-то на пятом месяце, мы уже «толкаемся», – поделилась

светская львица.

Кроме

того, блогерша ответила на нападки злопыхателей. Она констатировала, что многие

из них пишут о счастье, как построить правильные отношения, но сами при этом

замужем всего пару лет и не проходили семейные кризисы. «А вы рожали вместе,

хочу я спросить! А вы набирали 30 лишних кило? А вы впадали в такую депрессию,

что любой мужик сбежит? А вы проходили испытание славой? Богатством? Апатией?»,

– вопрошает обиженная на недоброжелателей Мария Погребняк.

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Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_) 23 Дек 2019 в 9:14 PST

При этом жена

спортсмена подчеркнула, что вовсе не хочет демонстрировать

их семейную жизнь в качестве примера для подражания. «Рано еще раздавать мне

вам советы! За них я возьмусь лет в 70, если не скосит старческий маразм. Я

пишу книгу о том, что пережила сама!», – заявила Мария Погребняк.

Светская львица

выразила уверенность в том, что у нее получится очень

веселая и легкая книга с реальными историями. «Ведь писатель из меня тот еще,

грузиться и задумываться я не заставлю, а вот посмеяться вместе – это обещаю»,

– заключила Мария Погребняк.

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Последнее: В своей соцсети светская львица рассказала, что их с Павлом Погребняком история любви началась более 15-ти лет назад. «В семейной жизни, как в кино: жанр «романтическая комедия» сменяется жанром «триллер», потом «драма», потом «комедия абсурда», потом вообще «приключенческий боевик», местами «хоррор», но главное, чтобы на этом сервере с кинобанком никогда не отключалось электричество», – высказалась […]