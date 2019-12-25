Мнение: Syria War Endgame

На ресурсах боевиков гуляет карта-схема якобы существующего раздела сфер влияния в северной Сирии.

Турция сохраняет контроль над северным Идлибом, Африном и севером провинции Алеппо до Джараблуса + куском Рожавы между Рас-аль-Айном и Таль-Абьядом.

Асад забирает большую часть Идлиба, включая столицу провинции и крупные города вроде Джиср-аль-Шугура, Саракиба и Маарат-ан-Нумана. Рожава также остается под контролем Асада (кроме оккупированного США куска).

"Ан-Нусра" и SDF уходят в отбой и данный расклад оставляет Асада фактическим победителем, так как непосредственно сирийских участников местной войны выкидывают в корзину и остаются только внешние игроки.

После чего идут причитания, что "бойцы джихада" должны сплотиться и начать наступление на правительственные силы, чтобы отбросить Асада из Идлиба и вернуть Алеппо, не допуская злокозненных сделок Турции и России.

Подобные истерики проистекают из того, что Турция занимается двусмысленную позицию по Идлибу. Примечательно, что сегодня боевики "Ан-Нусры" не пропустили через свою территорию колонну боевиков СНА, потому что подозревают Турцию в двойной игре. Боевиков расстраивает, что уже 2-й раз турецкие войска, никак не препятствуют наступлению сирийской армии, которая просто обходит турок, оставляя их у себя в тылу.

Пока сирийцы сегодня закреплялись на новых позициях и пытались продвинуться к трассе, "Ан-Нусра" предприняла ряд контратак к северу от Сирмана и отбила 3 небольших поселка. Происходящее ресурсы боевиков называют "Битву за Маарат-ан-Нуман".

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: На ресурсах боевиков гуляет карта-схема якобы существующего раздела сфер влияния в северной Сирии.Турция сохраняет контроль над северным Идлибом, Африном и севером провинции Алеппо до Джараблуса + куском Рожавы между Рас-аль-Айном и Таль-Абьядом.Асад забирает большую часть Идлиба, включая столицу провинции и крупные города вроде Джиср-аль-Шугура, Саракиба и Маарат-ан-Нумана. Рожава также остается под контролем Асада (кроме оккупированного […]