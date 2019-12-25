Составлен топ онлайн-интересов россиян

В список самых популярных у российских пользователей интернет-ресурсов вошли информационные и развлекательные сайты, новостные федеральные онлайн-издания и сайты про среднее и высшее образование.

Так, информационные и развлекательные сайты посещают 15% пользователей, новостные федеральные онлайн-издания – 11%, среднее и высшее образование – 10%, передает РИА «Новости».

Товарами для строительства дома и дачи интересуются 8% российских интернет-пользователей. Столько же интересуются культурой (литература, кино, фотографию, музеи, танец).

7% пользователей посещают сайты на темы хай-тек, учебные курсов и образования за рубежом, бизнес-образования, английского языка.

Специализированные и нишевые СМИ предпочитают 5% участников исследования.

Заметные различия в онлайн-интересах мужчин и женщин характерны для следующих тематик: новостные федеральные онлайн-издания читают 16% мужчин и 13% женщин; товары для обустройства дома интересуют 13% женщин и 9% мужчин; компьютерные программы – 5% женщин и 8% мужчин; музыка – 4% женщин и 7% мужчин; культура – 11% женщин и 10% мужчин.

По данным исследования, представители так называемого поколения «зумеров», которым еще не исполнилось 20 лет, преимущественно интересуются культурой (19%), учебой (18%) и кино (12%). Старшие поколения X, рожденные после 1961 года, и Y, рожденные после 1981 года, в гораздо меньшей степени изучают аналогичный контент: культура увлекает 10% и 11% пользователей из этих двух поколений соответственно, учеба – 12% и 10%, кино – по 7%.

В выборку попали 115 млн пользователей, идентифицированных по файлам Cookies в обезличенной форме.





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Последнее: В список самых популярных у российских пользователей интернет-ресурсов вошли информационные и развлекательные сайты, новостные федеральные онлайн-издания и сайты про среднее и высшее образование. Так, информационные и развлекательные сайты посещают 15% пользователей, новостные федеральные онлайн-издания – 11%, среднее и высшее образование – 10%, передает РИА «Новости». Товарами для строительства дома и дачи интересуются 8% российских интернет-пользователей. […]