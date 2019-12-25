Мнение: Летчиком опаснее в России

Язвительный Девол подсчитал «потери» боевых самолетов РФ — по открытым источникам, естественно. Цифры впечатляют. Оказывается, за 4 года в самой России мы потеряли самолетов «просто так» в 2 раза больше, чем в Сирии (в которой они хотя бы вроде как воюют).



«Всего за последние 4 года (2016-2019) россиянские ВВС в самой РФ потеряли из-за аварий вместе с этим Су-57 уже 16 боевых и транспортных самолетов: 1 Су-57, 3 истребителя МиГ-31, 1 истребитель МиГ-29, 2 учебно-боевых самолета Як-130, 1 учебный самолет Л-39, 3 штурмовика Су-25, 1 стратегический бомбардировщик Ту-22М3, 2 бомбардировщика Су-34 (в одной аварии!), 1 истребитель Су-27, 1 транспортный Ан-26.

Тяжело повреждены оказались стратегический бомбардировщик Ту-22М3 и транспортный Ил-18. Плюс в Сочи рухнул в воду самолет Ту-154 Минобороны РФ.

При этом в Сирии потери ВВС РФ оказались за 5 лет в два раза ниже, чем от аварий внутри страны за 4 года — всего 8 самолетов. Это 2 Су-24М, МиГ-29К, Су-33, Су-25, Су-30СМ, Ан-26 и Ил-20″.

А инфоповод — сегодняшняя катастрофа «суперновейшего» Су-57, «не имеющего аналогов» и т.д. Всё разваливается, в общем, САМО — даже без всякой войны. Авианосец «Дагестан»… то есть тьфу — «Адмирал Кузнецов» — недавно тоже выгорел почти полностью тоже вовсе не из-за боя.

Источник: Размышления вольного социолога

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