Мнение: На волнах Орды традиционная рубрика «Выбери лагерь своей мечты»

Если вы, дорогие слушатели, любите смотреть дурацкое кино про зомби-апокалипсис, а также читать американские комиксы (на этом месте В. Мединский разбил радиоприемник), то вы знакомы с таким явлением, как «выживальщик».

У нас это совсем маргинальная секта обезумевших москвичей и питерцев, а в Америке — целая субкультура. Американский выживальщик, он же prepper — неотъемлемый персонаж тамошней жизни.

Обычно их изображают как чокнутых, которые верят, что «америкашке хана», а посему не ждут, а готовятся. Собирают оружие, закатывают банки с огурцами, учатся варить муншайн (т.е. самогон), а сбережения хранят в серебряных монетах на ранчо в пердях прямоугольного Вайоминга. Словом, эти люди предпринимают дикие усилия и маргинализируют себя в обществе ради того, чтобы по сути вести обычный образ жизни жителя сибирского или черноземного провинциального ПГТ. Им не хватает разве что уазиков. Только у нас для четверти страны такая жизнь — мейнстрим, а у них это экстремальный «преппер-культура». А еще наши провинциальные «выживальщики» не ждут прихода белого пушного зверька. Они с этим самым зверьком живут еще с конца 80-х, безвылазно, он у них вроде домашнего любимца.

Так вот, препперы традиционно были пугалами. Ибо мачо, консерваторы, религиозные фанатики и трамписты — то есть существа, отвратительные для любого нормального ластоногого глиномеса с обоих побережий США.

Но все течет, все меняется. И вот агентство Рейтер выпускает сюжет о «выживальщиках» эпохи Трампа, которые совсем не консерваторы. Наоборот, это выживальщики-либералы, выживальщики-хипстеры, которые боятся не апокалипсиса или там рептилоидов, а Трампа и новой гражданской войны.

Разница получается разительной — примерно как между реальным дровосеком из Сибири и дровосексуалом в клетчатой фланелевой рубашке с дровосексуальной бородой из питерского барбершопа.

Для выживальщиков нового типа уже организован соответствующий бизнес по подписке. Ну, типа Netflix. Суть такая: клиент платит абонентскую плату в 1000 долларов в месяц, а за это владелец лагеря (да, это реально лагерь) в Колорадо клятвенно обещает принять его у себя в лагере в том случае, если в стране случится реальный шухер. В лагере есть (внимание!): вышки для охраны, автоматическое оружие, козы и цыплята, что, по версии начальника лагеря тов. Миллера, позволит пережить не только второй срок Трампа, но и Инфраструктурный Апокалипсис Из-За (Вероятно, Русских) Хакеров. Не спрашивайте про инфраструктурный апокалипсис из-за нас — чтобы оперировать такими понятиями и платить за страховку от них по 1000 долларов в год неизвестному дяде из Колорадо, нужно иметь фиолетовые волосы, аллергию на глютен и татуху экологической тематики на ягодице.

Но признаем: идея лагерей для тех, кому сильно не нравится будущее родины, является перспективной.

Было бы круто, если бы каждый член либеральных, плазменно-марксистких и православно-противорептилоидных пабликов платил по 1000 рублей в месяц за право быть принятым в лагерь тогда, когда ему покажется, что Путин таки окончательно все слил.

Лагеря можно будет разделить по интересам: царебожников-антиприривочников — рыть катакомбы и заодно добывать вольфрам. Любителей Маркса, прав женщин и анимешных сисек — пасти крупный рогатый скот на Ямале и интеллектуально доминировать над ним. Либертарианцев — выпустить в заволжские степи и пусть сажают горох на приволье. Либералам конечно же подойдет европейский лагерь под Ригой. Там у местных жителей есть генетический опыт обслуживания такой инфраструктуры.

А что же охранители, спросит пытливый читатель.

А мы, с точки зрения всего прогрессивного человечества и свидетелей гибели России, уже живём в лагере. И нам тут хорошо.

[Орда] — родная, злобная, твоя

Источник: Конт

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