Наука: Поможет ли ЛСД при деменции?

Низкие дозы ЛСД безопасны для здоровых пожилых людей, как выяснили ученые из США, рассказав об исследовании в журнале Psychopharmacology. Более того, их можно применять в лечении нейродегенеративных заболеваний.

Как оказалось, ЛСД препятствует развитию воспалительных эффектов, связанных с их прогрессированием. Впрочем, эффективность микродозинга доказать еще предстоит.

Результаты исследования подтверждают целесообразность использования прерывистой терапии низкими дозами диэтиламид d-лизергиновой кислоты (ЛСД). Это соединение важно для разработки транквилизаторов, антидепрессантов, противовоспалительных препаратов и лекарств для повышения умственной активности. Все исследования направлены на разработку и улучшение терапевтического подхода к лечению болезни Альцгеймера. А она, как и другие нейродегенаративные заболевания, связана с воспалительными процессами, как недавно выяснилось, в микроглии. ЛСД препятствует развитию воспаления, что стало понятно по передаче сигналов серотонинового рецептора 5-HT2A.

Ученые провели первую стадию случайного (рандомизированного) исследования двойным слепым методом с плацебо-контролем. Группу из 48 человек в среднем возрасте 63 года случайным образом разделили на 4 подгруппы, одна из которых принимала плацебо. Остальные испытуемые принимали ЛСД по 5, 10 или 20 мкг каждые 4 дня в течение трех недель.

Исследование показало, что такие низкие дозы ЛСД безопасны для пожилых людей при условии, что они здоровы. Люди хорошо переносили микродозы препарата, а частота неблагоприятных проявлений не была выше, чем у тех, кто принимал плацебо. Побочным эффектом оказалось снижение внимания, сонливость, головокружение и общее неприятное действие психоделических веществ. Для объяснения побочных эффектов потребуются дополнительные исследования.

В дальнейшем ученые планируют подробнее рассмотреть побочные эффекты лекарств с ЛСД и их влияние на повседневную жизнь – в особенности на вождение автомобиля. Еще одним направлением станет изучение последствий прерывистого приема чуть большей дозы препарата (20 мкг ЛСД) в течение более длительного времени.

Ранее было изучено время пиков плохого самочувствия, ощущения наркотического эффекта и способности концентрироваться после приема различных микродоз ЛСД. Максимальный эффект повторялся через 2 секунды и был вызван дозой 10 мкг. Есть основания полагать, что субперцептивные (меньшие, чем те, которые вызывают психоактивный эффект) дозы ЛСД могут запускать изменения в системах основных когнитивных функций – например, внимания и кратковременной памяти.

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