Следственный комитет потребовал арестовать двух высокопоставленных сотрудников ФТС

25.12.2019, 3:15, Разное

Следственный комитет попросил Басманный районный суд Москвы арестовать до 22 февраля двух высокопоставленных чиновников Федеральной таможенной службы, которых задержали после вчерашних обысков. Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Речь идет о начальнике управления таможенного дознания, генерал-лейтенанте Александре Кизлыке и его заместителе Алексее Серебро. Их подозревают в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 285 УК). По данным «Коммерсанта», десять лет назад Кизлык курировал соответствующее направление в Генпрокуратуре.

Накануне СМИ сообщили, что Следственный комитет провел ряд обысков в центральном аппарате Федеральной таможенной службы и в ее региональных подразделениях. Следователи также допросили замначальников Внуковской и Домодедовской таможен Константина Мишина и Юрия Черкашина.

«Коммерсант» пишет, что уголовное дело, в рамках которого прошли обыски, может быть связано с делом о вымогательстве взяток по предварительному сговору сотрудниками таможен во Внуково и Домодедово.

Этим летом в рамках его расследования задержали десять человек, которые, по версии следствия, требовали от пассажиров Домодедово до трех тысяч долларов за перемещение через таможню незадекларированных товаров и денег. На нарушителей заводили уголовные дела, которые потом за взятки переквалифицировали в административные. По данным издания, руководство могло принимать участие в этих махинациях.

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Источник: Новая газета



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