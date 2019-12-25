Следственный комитет потребовал арестовать двух высокопоставленных сотрудников ФТС

Следственный комитет попросил Басманный районный суд Москвы арестовать до 22 февраля двух высокопоставленных чиновников Федеральной таможенной службы, которых задержали после вчерашних обысков. Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.
Речь идет о начальнике управления таможенного дознания, генерал-лейтенанте Александре Кизлыке и его заместителе Алексее Серебро. Их подозревают в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 285 УК). По данным «Коммерсанта», десять лет назад Кизлык курировал соответствующее направление в Генпрокуратуре.
Накануне СМИ сообщили, что Следственный комитет провел ряд обысков в центральном аппарате Федеральной таможенной службы и в ее региональных подразделениях. Следователи также допросили замначальников Внуковской и Домодедовской таможен Константина Мишина и Юрия Черкашина.
«Коммерсант» пишет, что уголовное дело, в рамках которого прошли обыски, может быть связано с делом о вымогательстве взяток по предварительному сговору сотрудниками таможен во Внуково и Домодедово.
Этим летом в рамках его расследования задержали десять человек, которые, по версии следствия, требовали от пассажиров Домодедово до трех тысяч долларов за перемещение через таможню незадекларированных товаров и денег. На нарушителей заводили уголовные дела, которые потом за взятки переквалифицировали в административные. По данным издания, руководство могло принимать участие в этих махинациях.
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Источник: Новая газета
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