Молодая супруга Олега Меньшикова Анастасия Чернова спровоцировала слухи о беременности

Актёр и режиссёр Олег Меньшиков, в ноябре этого года отметивший своё 59-летие, появился на прошедшей накануне премьере ленты Фёдора Бондарчука «Вторжение» вместе со своей молодой супругой, 36-летней актрисой Анастасией Черновой. Своим нарядом артистка спровоцировала слухи о беременности.
Для выхода в свет Анастасия Чернова надела широкое платье, скрывающее её фигуру. Такой наряд для актрисы несвойственен: обладая стройной фигурой, прежде она всегда старалась подчеркнуть это, делая выбор в пользу облегающей тело одежды. Из-за этого многие решили, что жена Олега Меньшикова беременна. Если это так, то родившийся ребёнок станет первым совместным малышом супругов.
Пара узаконила свои отношения в 2005 году, а познакомились будущие супруги 14 февраля 2003 года в театре. Будучи на тот момент 20-летней студенткой, Анастасия Чернова осталась под большим впечатлением от харизмы Олега Меньшикова. После спектакля режиссёр попросил у поклонницы телефонный номер – и так завязалось их знакомство, в дальнейшем переросшее в крепкую семью.
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