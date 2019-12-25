Мнение: Тактика и стратегия

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы значительно уже опередили Соединенные Штаты Америки по поставкам СПГ. Наша доля составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев это 13%. При этом еще два-три года назад мы практически не осуществляли поставки СПГ. За счет ввода новых проектов у нас уже почти 12-13 млн тонн поставляется. А если брать, например, США, у них за два года прирост составил с 4-5 млн тонн до 9 млн тонн", — сказал он.

Чем хороша демагогия, скрещенная с пропагандой — так это тем, что даже когда ты не врешь, ты все равно не говоришь правду.

Проблема в том, что у США есть резервы роста. И очень серьезные. У России они существенно меньше. А это означает лишь одно — даже если сегодня российский СПГ опережает экспорт американского, то на дистанции всего лишь в несколько лет ситуация может измениться (а говоря откровенно — изменится) кардинально.

И подтвердить это довольно просто. Цифрами. Такая вот любопытная схема:

Из нее следует, во-первых, подтверждение словам Новака: у России уже запущены мощности в 22 млн тонн СПГ, в США — мощности в 24 млн тонн. Мы идем фактически ноздря в ноздрю, но основной российский рынок — это Европа, а США пока в Европу отправляют чуть менее половины своего СПГ.

А вот далее начинаются совсем другие цифры. В США строятся мощности в 48 млн тонн и ожидаются — еще 20 млн тонн в срок до 25 года. А вот в России в стадии строительства — лишь 9 млн тонн до 25 года. И всё. Кстати, 48 млн тонн СПГ эквивалентны 66 млрд кубометрам газа. На сколько там нынешний транзитный контракт с Украиной? На 65 млрд кубов, кажется в 2020 году. А всего — на 225 млрд кубометров до 2025 года. Вот Штаты к 25 году как раз и введут мощности сопоставимой по году величины. А учитывая, что Китай делает все, чтобы отбрыкаться от американского газа, то все эти объемы могут пойти как раз в Европу.

И в США, и в России есть еще проекты, которые оцениваются пока скептически в плане готовности к 25 году — но и они "в пользу США" — 70 млн тонн против российских 41 млн тонн.

Это говорит лишь о том, что у США гораздо более прочные позиции в плане наращивания объемов экспорта СПГ — в 5 раз больше, чем у России. А потому оптимизм Новака, мягко говоря, не подкреплен. Хотя прямо сейчас сравнение выглядит очень даже неплохо.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак. "Мы значительно уже опередили Соединенные Штаты Америки по поставкам СПГ. Наша доля составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев это 13%. При этом еще два-три года […]