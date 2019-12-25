Мнение: Нежные, как персики

Нежный персик – вот образ, который рисует воображение после чтения показаний 📸крепких мужчин-полицейских в суде над Самариддином Раджабовым (https://t.me/SerpomPo/4883), таких же крепышей-росгвардейцев в суде над Сергеем Суровцевым (https://t.me/SerpomPo/4882).

Вот старший сержант Внуков (https://www.bbc.com/russian/news-50894128) жалуется на «моральный вред», нанесенной знаменитой пластиковой бутылкой, уже ставшей мемом:

«Что в ней было, не берусь утверждать, там могло быть все что угодно. Я испытал испуг, угрозу здоровью …». «Если бы вы были на моем месте, вы бы не могли утверждать, какая жидкость там была — вода, кислота, зажигательная смесь. Это и есть моральный вред». «Я испытал страх от хлопка рядом со мной. Что упало, я не знал».

А это прапорщик Островерхов (https://zona.media/online/2019/12/17/surovtsev) жалуется на Суровцева, который якобы придавил его пальцы решеткой: «Физическую боль я испытал, но по внешним признакам было понятно, что никаких переломов нет… но когда такие выходки, еще и при подчиненных».

Либо эти крепкие мужчины лгут, и тогда это преступление, потому что они помогают посадить в тюрьму невиновных, а значит, их самих следует судить. Вместе с заказчиками и организаторами этого преступления. Либо они – профессионально непригодны и должны быть уволены их полиции. Третьего здесь не дано.

Работа в полиции предполагает физические и моральные нагрузки. За это сотрудники полиции получают достойную зарплату, хорошее пенсионное обеспечения. Кроме того, полицейские обязаны уметь оценивать ситуацию, и видеть, кто находится перед ними. За различного рода неудобства им уже заплачено.

Пугаетесь? Не идите работать в полицию. Вы заранее, при поступлении на службу, знаете, что это – профессия повышенного риска.

А те, кто принимал на службу таких хрупких и нежных людей с истерзанной душой, о чем думал?

А нам – гражданам, зачем такие пугливые люди в форме нужны? Как они будут защищать нас от преступников, если боятся шуршания пластика по асфальту?

Если полицейские в суде над Раджабовым и Суровцевым не лгали, то это – явка с повинной, рассказ о том, почему этим людям нельзя работать в полиции. На выходе из зала суда им нужно сразу же вручать приказ об увольнении и отправлять лечить нервы к психотерапевту.

На 📸: один из «нежных персиков» дает показание на суде против Раджабова.

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Источник: СерпомПо

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Последнее: Нежный персик – вот образ, который рисует воображение после чтения показаний 📸крепких мужчин-полицейских в суде над Самариддином Раджабовым (https://t.me/SerpomPo/4883), таких же крепышей-росгвардейцев в суде над Сергеем Суровцевым (https://t.me/SerpomPo/4882). Вот старший сержант Внуков (https://www.bbc.com/russian/news-50894128) жалуется на «моральный вред», нанесенной знаменитой пластиковой бутылкой, уже ставшей мемом: «Что в ней было, не берусь утверждать, там могло быть все […]