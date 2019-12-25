Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту

25.12.2019, 2:26, Новости дня

Первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, преодолел железнодорожную часть Крымского моста.

Состав преодолел железнодорожный участок моста примерно за 20 минут, передает ТАСС.

Вечером вторника, 24 декабря, первый поезд отправился с Казанского вокзала Москвы в Симферополь.

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала. В пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь он прибудет 25 декабря в 09.25 мск. Непосредственно по Крымскому мосту поезд проедет 25 декабря примерно в 02.10-02.30 мск.

Движение грузовых поездов планируется открыть в июле 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.



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Последнее: Первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, преодолел железнодорожную часть Крымского моста. Состав преодолел железнодорожный участок моста примерно за 20 минут, передает ТАСС. Вечером вторника, 24 декабря, первый поезд отправился с Казанского вокзала Москвы в Симферополь. Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала. В пути поезд будет находиться […]

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