Первый пассажирский поезд прошел по Крымскому мосту

Первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, преодолел железнодорожную часть Крымского моста.
Состав преодолел железнодорожный участок моста примерно за 20 минут, передает ТАСС.
Вечером вторника, 24 декабря, первый поезд отправился с Казанского вокзала Москвы в Симферополь.
Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала. В пути поезд будет находиться 43 часа 25 минут, в Севастополь он прибудет 25 декабря в 09.25 мск. Непосредственно по Крымскому мосту поезд проедет 25 декабря примерно в 02.10-02.30 мск.
Движение грузовых поездов планируется открыть в июле 2020 года.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян, а также о том, чем теперь займутся строители Крымского моста.
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Последнее: Первый пассажирский поезд, следующий из Санкт-Петербурга в Севастополь, преодолел железнодорожную часть Крымского моста. Состав преодолел железнодорожный участок моста примерно за 20 минут, передает ТАСС. Вечером вторника, 24 декабря, первый поезд отправился с Казанского вокзала Москвы в Симферополь. Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала. В пути поезд будет находиться […]
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