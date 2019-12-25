В кабмине Украины прошло экстренное заседание по газу

25.12.2019, 2:19, Новости дня

Украинское правительство провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, сообщил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Формат заседания полностью закрытый – ДСП (для служебного пользования – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщил депутат Рады в своем Telegram-канале.

Подробностей встречи он не раскрыл. Около часа спустя он сообщил, что заседание завершилось.

Напомним, 20 декабря РФ и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве. Ожидается, что до конца года стороны подпишут новый пятилетний контракт, а после Нового года планируется обсудить прямые поставки газа. Также протокол содержит договоренности об урегулировании юридических разногласий между Газпромом и Нафтогазом.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Украинское правительство провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, сообщил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. «Формат заседания полностью закрытый – ДСП (для служебного пользования – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщил депутат Рады в своем Telegram-канале. Подробностей встречи он не раскрыл. Около часа спустя он сообщил, что заседание завершилось. Напомним, 20 декабря […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика