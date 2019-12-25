В кабмине Украины прошло экстренное заседание по газу

Украинское правительство провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, сообщил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Формат заседания полностью закрытый – ДСП (для служебного пользования – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщил депутат Рады в своем Telegram-канале.

Подробностей встречи он не раскрыл. Около часа спустя он сообщил, что заседание завершилось.

Напомним, 20 декабря РФ и Украина подписали протокол о газовом сотрудничестве. Ожидается, что до конца года стороны подпишут новый пятилетний контракт, а после Нового года планируется обсудить прямые поставки газа. Также протокол содержит договоренности об урегулировании юридических разногласий между Газпромом и Нафтогазом.

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Последнее: Украинское правительство провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, сообщил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко. «Формат заседания полностью закрытый – ДСП (для служебного пользования – прим. ВЗГЛЯД)», – сообщил депутат Рады в своем Telegram-канале. Подробностей встречи он не раскрыл. Около часа спустя он сообщил, что заседание завершилось. Напомним, 20 декабря […]