«Дома мы не празднуем»: Сенчукова рассказала о встрече Нового года

25.12.2019, 2:04, Разное

Наталья Сенчукова пояснила о встрече Нового года-2020. Вместе с мужем Виктором Рыбиным они планируют традиционно, как и многие артисты, провести новогодние праздники на работе.
Им предстоит поездка в Крым для участия в корпоративном празднике. Встречи в кругу друзей обычно проходят уже после. В начале совместной жизни они любили устраивать застолье в бане с обязательным запеченным поросенком. Но теперь эта традиция ушла в прошлое, и артистка даже не понимает, как можно было «есть этих хорошеньких розовеньких животных». Семейным праздником Новый год у них считать не принято, хотя при жизни родителей они и подчинялись традициям. Но и тогда супруги стремились продолжить торжество в компании друзей.

Наталья Сенчукова уверена, что длинные новогодние и рождественские каникулы утомляют многих, поэтому они с мужем хотят отправиться в путешествие по Европе. Всем накануне праздника Наталья Сенчукова пожелала любви и гармонии в отношениях и «побольше солнечных дней!»



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