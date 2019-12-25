«Кто помогать будет?»: Лукашенко потребовал от России компенсацию за Чернобыль

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от России заплатить компенсацию за Чернобыльскую катастрофу. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад».

По его словам, Беларусь пострадала от Чернобыльской катастрофы, а Москва стала правопреемницей СССР.

В связи с этим Лукашенко считает, что российская сторона должна выплатить Беларуси компенсацию за эту страшную трагедию. Президент подчеркнул, что Беларусь не строила, не эксплуатировала и не взрывала Чернобыльскую АЭС.

«А 80 процентов горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область, немного на Украину. Советский союз развалился, кто помогать будет? И вы сегодня за 10 долларов за газ торгуетесь», — возмутился он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что республика не собирается входить в состав России.

На территории Белоруссии находятся 96 покинутых в результате аварии в Чернобыле населенных пунктов. Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Она считается одной из крупнейших техногенных катастроф в истории человечества.

После этого Лукашенко напомнил об ответственности, которая лежит на России по праву правопреемника СССР.

«Тогда центральная власть в лице Михаила Горбачева взяла на себя ответственность за Беларусь. Страна развалилась. Кто правопреемник? Они всегда говорят — власти России: «Мы правопреемники Советского Союза… Но ты хотя бы за это помоги — миллиардов 10-15 кубометров газа по приемлемым ценам».

При этом, президент Беларуси не имеет в виду бесплатные поставки голубого топлива, а лишь определенные льготы для государства, треть населения которого так или иначе пострадала от действия радиации, пришедшей туда облаком из Чернобыля.

В последнее время лидер Беларуси неоднократно высказывался о взаимоотношениях РФ и Беларуси, всякий раз напоминая о том, что страна выбрала курс на многовекторную политику и больше не хочет зависеть ни от кого.

В Бресте он также упрекнул Кремль в том, что Беларусь передала «правопреемнику» ядерное оружие, не получив ничего взамен.

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