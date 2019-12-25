Мнение: Постлиберасты, не мешайте жить!

На закате СССР очень многие хотели каких-то там свобод и перемен, лихо вознося цоевскую песню в ранг манифеста. А ведь ещё Николай Носов, в своём оказавшемся пророческим романе «Незнайка на Луне», прекрасно расписал капиталистические реалии, от которых эти инфантильные «переменщики» были надёжно защищены самим советским строем.

Строй пал, люди получили ту самую мифическую «свободу», о которой мечтали и за которую были готовы рушить свою жизнь и жизни миллионов сограждан. Вдруг оказалось, что эта самая свобода накладывает огромное количество обязательств и вообще труднореализуема.

И снова рассказывают об отсутствии свобод, о неправильном обществе, о неправильной экономике. Но либеральная пропаганда уже порядком поднадоела и у нас не приживается. Нужно придумать что-то новое, нужно сыграть на любви нашего народа к справедливости.

А новое — это хорошо забытое старое. И «новая» пропаганда забивает ютуб и проникает в мозги простого русского человека, обещая очередную утопию новому поколению хотящих перемен. Эти пропагандисты пламенно обличают современные реалии, рисуя нашу жизнь в чёрных красках. Они буквально заставляют желать вернуть Советский Союз. Не очень понятно, правда, в старых ли границах или в границах современной России. И вовсе не ту замечательную страну, в которой родились и выросли наши родители. Нет, они требуют какой-то виртуальный, созданный из рассказов и воспоминаний во время кухонных посиделок под водочку с селёдочкой, СССР. Причём сразу, здесь и сейчас.

Правда, если хоть немного интересоваться родной историей, то оказывается, что Советский Союз за 7 десятилетий своего существования очень даже сильно менялся.

Может, они хотят послереволюционную страну? С НЭПом? Ну так не извольте беспокоиться. «НЭП» у нас начался в перестройку и продолжился в 90-е. И страна была в разрухе, и финансовую подушку заново набирать начали. Начало 90-х, если что, очень лихим выдалось. Считайте, что пожили в послереволюционной стране.

А, может, они тоскуют по репрессиям (и нет, мы не будем рассказывать про десятки миллионов репрессированных) второй половины 30-х? Так время тогда было куда более жестокое, требовавшее куда более жёстких решений, чем нынешнее.

Да, приватизацией 90-х нас фактически обворовали. Только вот сейчас-то чего кулаками махать? Тогда приватизировались работающие заводы, а вернуть нам могут либо руины, либо офисные центры. А новые заводы взамен утерянных таки строятся. С учётом современных реалий и современных же потребностей.

Индустриализация идёт прямо сейчас. Не комсомольскими стройками, конечно, а по-современному. И, к сожалению, стараниями федеральных СМИ и либеральных блогеров, малозаметно для населения.

Нет, конечно же тогда была создана экономическая модель, победившая экономики объединённой Европы в страшнейшей из войн, позволившая не только колоссальными темпами восстановить страну, но и получить передовую науку.

Ну так и сейчас наша наука вполне на уровне, а наша экономика весьма стабильна и развивается, невзирая на санкции и нытьё обиженных жизнью и пропагандистов. Не так быстро, как хотелось бы, да и темпы роста промышленности несколько замедлились, что связано со снижением производства военной техники по гособоронзаказу. Но быстро может стать только хуже. Ну или, как в бывших странах соцлагеря или ранее оккупированных теми же Штатами – на дотациях и в кредит.

польские бомжи

Россия, надо отдать должное, действует своими силами. Это многим не нравится. Например, так называемым «левым». Интересно, почему? Или нужно спросить иначе: на чьи деньги им это не нравится?

А, может, этим «левым» хочется СССР времён Хрущёва, когда страна и начала катиться к своему распаду? Фундамент, заложенный Сталиным, конечно оказался неимоверно прочным, долго продержался под ударами реформ «кукурузника» и последующих, но именно при Хрущёве страна начала либерализироваться, а чиновничьи должности фактически стали пожизненными.

Именно тогда вовсю началось расслоение «бесклассового» общества на классы, вместо попыток построения «коммунизма для всех» (к 80-му, кстати, году), фактически начали строить «коммунизм в отдельно взятой квартире», сознание советского человека начало трансформацию в мировоззрение мелкого капиталиста, ещё и лишённого возможности преумножать своё материальное состояние. Тогда же СССР оказался вынужден закупать зерно за границей. Сейчас же сельское хозяйство тоже давно встало из коленно-локтевой позы. И находится в куда лучшем положении, чем в последние три десятилетия жизни СССР. Есть, правда, куда стремиться в том же животноводстве — тут мы ещё отстаём от Союза, но что-то пустых полок в мясных отделах не наблюдается.

Или им мил брежневский застой, при котором, как бы, граждане достигли пика своего благосостояния, но партия окончательно забронзовела, а верхушка превратилась в сборище стариков?

Нет, в 87 году (мы знаем, что это уже далеко не при Брежневе) секретарь ЦК КПСС по идеологии Егор Лигачев сказал одному из «прорабов перестройки», редактору «Огонька» Виталию Коротичу: «Так ты говоришь, что я вымирающий динозавр? Мамонт? А ты не задумывался над тем, что после эпохи динозавров начинается эпоха крыс? Вы еще о нас, мамонтах, пожалеете…».

Только вот уже в брежневские времена далеко не все «мамонты» были в здравом уме. В первую очередь – сам Леонид Ильич.

Тогда же Союз посадили на пресловутую «нефтяную иглу», а зависимость от закупки продовольствия за границей стала хронической.

Или они грезят о том, что было бы, окажись мифические планы Андропова по модернизации СССР правдой, да ещё и воплощённой в жизнь? Так история не знает сослагательного наклонения.

А люди – знают. И, конечно же, любят заблуждаться. Например, считать, что когда-то был некий «золотой век», всем жилось хорошо и вообще, это был рай на Земле. Так уж случилось, что в наши дни и в нашей стране таковым раем некоторые считают Советский Союз.

Нет, есть, конечно, у человеческой памяти свойство идеализировать прошлое. То самое «раньше было лучше». А тут ещё накладочка на миф о «золотом веке» – страна-то, номинально, другая. И строй совсем не тот. И вообще, после распада Союза наша Россия прошла через страшные времена, вновь оказавшись на грани самого своего существования. И эти 90-е существенно повлияли на судьбы миллионов наших соотечественников, молодых тогда людей, многих фактически оставшихся без будущего. Но есть одно большое НО.

Человеческая жизнь – она коротка. А политические и общественные процессы, по человеческим же меркам, явления длительные. Позитивные изменения – процесс, как уже писалось выше, весьма долгий. Помните, ещё Столыпин говорил: «Дайте Государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России»? 20 лет – это целое поколение, а новое поколение склонно не брать во внимание ошибки поколений прошлых.

Ямал СПГ

Наша страна и без того находится в довольно сложной обстановке. Можно, конечно, бравурно кричать о том, что нам плевать на санкции (тем более, что и положительный эффект они произвели), можно с дивана трясти ядерными кулаками, можно успокаивать себя любым другим способом, но нужно-то другое. Нужно просто трудиться на благо страны, бороться с несправедливостью, агитировать за это других. Не пропагандой революции, а осознанием своей значимости как гражданина — соблюдать закон и не давать его нарушать другим.

Создать систему, при которой будут счастливы все – невозможно. Недовольные будут всегда. Но, как говорится, каждый сам кузнец своего счастья. Есть, конечно, те, чьё счастье просто противоречит потребностям остальных, но ведь у большинства стремления весьма похожи. В общем, живите сами и не мешайте жить другим. А если вы, будучи здоровым человеком, не способны прожить без иждивения – делайте выводы.

Советский Союз был великой страной. Страной, созданной, в первую очередь, нашим народом. Для наших западных «партнёров» он так и оставался Россией. И они до сих пор не противопоставляют СССР и современную Россию. Для них это одна и та же страна. А вот «красные» – противопоставляют и заставляют противопоставлять других.

Есть у англосаксов такой принцип: «Моя страна права или неправа, но это — моя страна». И нам стоит поучиться у них подобному отношению к прошлому и настоящему. Да и будущему. Чтобы исключить никому ненужные споры о некоторых моментах нашей истории. Истории единой и неделимой, истории НАШЕЙ страны, как бы она не называлась – Российская империя, СССР, Российская Федерация. Жить здесь нам с вами. И создавать наследство, которое перейдёт нашим детям и внукам – тоже нам. Да, это трудно. Но это – нужно.

А мир и общество… Они на месте не стоят. Доминирующая на планете либеральная система трещит по швам. Грядут большие перемены и лучше быть к ним готовыми в стабильной и сплочённой стране. А не пытаться разобщаться из-за созданной собственным воображением утопии, социалистической или либеральной.

Одно время было популярно обращаться к Гагарину: «Прости нас, Юра, мы всё про**али». Про**али как раз тогдашние «хотим перемен». Хочется повторить?

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Источник: Конт

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