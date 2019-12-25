«Бедный Ваня»: Ивана Урганта жалеют из-за любовной интриги дочери

По

словам светской обозревательницы, Иван Урган – не просто хороший парень, но и

примерный семьянин, который женился на женщине с ребенком. «По-моему, это

здорово, когда мужчина способен на это», – считает Миро.

Говоря о дочери телеведущего, она отметила, что девушка в

свое время переехала учиться в Америку, где

завела себе чернокожего парня. «Казалось бы, ну, кому какое дело до цвета кожи

в России? Но – нет, наших граждан буквально порвало от возмущения. «Твои

внуки будут шахтерами, Ургант» – таково единое мнение обитателей соцсетей», —

возмутилась блогер.

Она не понимает, что не так с нашими соотечественниками. Миро

констатировала, что наступает 2020 год, а многие

все еще судят людей по цвету кожи. «Вы – белые, и это – единственный повод

поднятия вашей самооценки?», – вопрошает блогер.

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Публикация от ��ERIKA�� (@e_ttg) 28 Апр 2019 в 2:37 PDT

«Сидя в Зажопинсках, вы пишите

человеку, что его внуки будут шахтерами. Серьезно? Вы так считаете, отключив

совершенно свой мозг?», – негодует Миро. «Бедный Ваня, внуки будут шахтерами», – цитирует она пользователей Сети.

Лена Миро заявила, что если дочь Ивана Урганта выйдет замуж на

темнокожего, внуки шоумена будут гражданами США. А это означает безвизовый въезд

в две сотни стран. Кроме

того она отметила, что у этих детей будет

прекрасный старт в виде денег дедушки.

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Публикация от ��ERIKA�� (@e_ttg) 21 Авг 2019 в 10:21 PDT

«Иван Ургант зарабатывает за

вечер больше, чем вы за пять лет. Это означает, что дети получат хорошее

образование. Им не придется думать, в каком подъезде совокупиться, зачать ребенка

и влезть в ипотеку, как вам и вашим детям», – обратилась блогер к критикам.

Миро убеждена, что судить о людях по цвету кожи – мерзко и глупо.

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