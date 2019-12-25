«Бедный Ваня»: Ивана Урганта жалеют из-за любовной интриги дочери

25.12.2019, 1:54, Разное

По
словам светской обозревательницы, Иван Урган – не просто хороший парень, но и
примерный семьянин, который женился на женщине с ребенком. «По-моему, это
здорово, когда мужчина способен на это», – считает Миро.

Говоря о дочери телеведущего, она отметила, что девушка в
свое время переехала учиться в Америку, где
завела себе чернокожего парня. «Казалось бы, ну, кому какое дело до цвета кожи
в России? Но – нет, наших граждан буквально порвало от возмущения. «Твои
внуки будут шахтерами, Ургант» – таково единое мнение обитателей соцсетей», —
возмутилась блогер. 

Она не понимает, что не так с нашими соотечественниками. Миро
констатировала, что наступает 2020 год, а многие
все еще судят людей по цвету кожи. «Вы – белые, и это – единственный повод
поднятия вашей самооценки?», – вопрошает блогер.

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Публикация от &#55356;&#57170;ERIKA&#55356;&#57266; (@e_ttg) 28 Апр 2019 в 2:37 PDT

«Сидя в Зажопинсках, вы пишите
человеку, что его внуки будут шахтерами. Серьезно? Вы так считаете, отключив
совершенно свой мозг?», – негодует Миро. «Бедный Ваня, внуки будут шахтерами», – цитирует она пользователей Сети.

Лена Миро заявила, что если дочь Ивана Урганта выйдет замуж на
темнокожего, внуки шоумена будут гражданами США. А это означает безвизовый въезд
в две сотни стран. Кроме
того она отметила, что у этих детей будет
прекрасный старт в виде денег дедушки.

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Публикация от &#55356;&#57170;ERIKA&#55356;&#57266; (@e_ttg) 21 Авг 2019 в 10:21 PDT

«Иван Ургант зарабатывает за
вечер больше, чем вы за пять лет. Это означает, что дети получат хорошее
образование. Им не придется думать, в каком подъезде совокупиться, зачать ребенка
и влезть в ипотеку, как вам и вашим детям», – обратилась блогер к критикам.
Миро убеждена, что судить о людях по цвету кожи – мерзко и глупо.



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