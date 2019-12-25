Наука: От скрытой аллергии до рака: 6 симптомов из опросника отоларинголога

Многие болезни долгое время развиваются, никак не обнаруживая себя. Для того, чтобы человек сосредоточился и вспомнил даже о незначительных, на первый взгляд, симптомах, во многих развитых странах принята система анкетирования.

За некоторое время перед врачебным осмотром пациенту выдаются валидизированные опросники по общему качеству жизни, а также на выявление риска различных заболеваний. По их результатам и определяется необходимость дальнейших исследований. Кроме того, заполняя такие анкеты, пациент сам начинает обращать внимание на разные проблемы и анализировать свое состояние.

Мы попросили врачей разных специальностей привести примеры таких «вопросов для самоконтроля». Сегодня профессор Галина Тарасова, главный научный сотрудник отдела детской ЛОР патологии Научно-клинического центра оториноларингологии ФМБА России, рассказывает, что могут означать симптомы, приведенные в ее опроснике.

1. Бывает ли у вас ощущение усталости голоса, которое сопровождается осиплостью или охриплостью?

— Это может указывать, во-первых, на то, что у ребенка развились узелки в гортани. Узелки – это такие уплотнения на голосовых складках, которые возникают при длительном перенапряжении голоса. Чаще всего такое происходит, когда человек использует голос не в том диапазоне, к звучанию которого настроена его гортань, перенапрягая ее. Например, такие узелки развиваются, когда ребенок постоянно кричит, их еще называют «узелки крикунов».

Во-вторых, длительная охриплость может указывать на развитие какого-то онкологического заболевания или же доброкачественной опухоли. Диагностировать это должен врач.

2. Наблюдаете ли вы по утрам затруднение носового дыхания и необходимость очистить нос от содержимого?

— Такое возможно при наличии синусита, риносинусита (двустороннего или одностороннего), или же аллергического ринита. При таких симптомах каждый раз нужно проводить дифференциальную диагностику. Возможно, у человека аллергия, он спит на перьевой подушке, и за ночь, пока он контактировал с аллергенами, у него развивается отечность. А утром проявляется заложенность. Возможны и другие ситуации (сон рядом с кошкой, собакой или другим животным и др.).

3. Храпите ли вы ночью?

— Причины храпа, когда дыхание сопровождается звуком, до конца не выяснены, но чаще всего это связано с происходящим с возрастом расслаблением мышц глотки и гортани. Еще одна причина храпа – короткая шея. Если говорить о болезненных состояниях, то вызывать храп может искривление перегородки носа, затрудненное носовое дыхание. Удетей похрапывание бывает при увеличении глоточной миндалины, то есть при аденоидах. Но у детей это временное явление, которое проходит после снятия воспаления с глоточной миндалины. У взрослых уменьшить храп может только тренировка гортани и глотки.

4. Ощущаете ли вы периодически сухость и жжение в глотке?

— Это состояние указывает на наличие фарингита, который может быть обусловлен желудочно-кишечными заболеваниями. Это гастроэзофагальная рефлюксная болезнь, когда происходит заброс кислого желудочного содержимого через пищевод в глотку, и травмирует слизистую оболочку глотки (развивается хронический фарингит) или гортани (хронический ларингит). Кроме того, сухость и першение могут появляться за счет хронического тонзиллита. Приводит к развитию сухости и отсутствие небных миндалин (гланд) после их удаления. Нередко встречается и возрастная сухость слизистой оболочки глотки. С возрастом очень сильно замедляются регенеративные процессы, например, становится сухой кожа на руках. То же самое происходит и в глотке. Дискомфорт в глотке может быть результатом длительной голосовой нагрузки (при голосовых профессиях – учитель, лектор, диктор и т.п.), а также при неправильном типе дыхания.

5. Бывает ли у вас состояние, когда вы не ощущаете запаха, при том, что окружающие его чувствуют?

— Изредка это может быть наследственная, генетически обусловленная ситуация. Но чаще такие симптомы результат наличия воспалительного процесса в полости носа. Это может быть хронический риносинусит, хронический ринит или полипоз полости носа. При полипозе в носу развиваются полипы, которые закрывают ту область, где расположена обонятельная зона, и туда не проникает воздух, соответственно, и запах человек не может почувствовать. То есть сама зона восприятия запахов сохранена и функционирует, но просто туда не поступает воздух. В таких ситуациях человек может перестать вообще ощущать запахи. Аллергическое воспаление также может давать отек, который мешает воздуху проходить в свод полости носа, где расположена обонятельная зона.

Почти во всех ситуациях обоняние может быть восстановлено – хирургическим или консервативным лечением. И речь здесь не только об обонянии самом по себе. Затруднение носового дыхания, полипоз это очень тяжелое состояние для пациента. Считается, что даже аллергический ринит значительно снижает качество жизни – на уровне сердечных заболеваний. За рубежом, где к этому относятся очень серьезно, оценка состояния пациента происходит именно по снижению качества жизни для пациента. У нас к сожалению, это не так.

6. Как часто вы переспрашиваете в разговоре? Не кажется ли вам, что собеседники нечетко произносят слова?

— Это, конечно, снижение слуха, и само по себе это не пройдет. Развивается тугоухость, причины которой сегодня хорошо диагностируют и устраняют достаточно эффективно. Главное, не затягивать с визитом к врачу. Снижение слуха происходит еще и с возрастом – существует, так называемое, постарение звукового анализатора. Раньше у нас в стране проводили профилактику возрастной тугоухости – людям назначали специальные препараты. Сейчас этим, к сожалению, не занимаются, профилактическое направление в отношении этого фактически отсутствует.

Не пренебрегайте этими симптомами и расскажите о них друзьям и близким

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщил в интервью телеканалу РБК министр энергетики РФ Александр Новак. "Мы значительно уже опередили Соединенные Штаты Америки по поставкам СПГ. Наша доля составляет 20% от поставок СПГ в Европу, у американцев это 13%. При этом еще два-три года […]