Зеленский подписал закон о ликвидации «площадок Яценко» по оценке недвижимости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 354-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества». Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

24 декабря глава государства вернул подписанный закон в парламент.

Верховная Рада приняла соответствующий законопроект во втором чтении 5 декабря. Спикер парламента Дмитрий Разумков подписал его 12 декабря.

Согласно документу, с 1 января 2020 года вводится упрощенная модель оценки недвижимости. Человек сможет получить справку об автоматической оценке недвижимости и на ее основании заключить соглашение по объекту. В случае несогласия со стоимостью недвижимости, определенной модулем автоматически, продавец имеет право обратиться к оценщику и провести оценку в общем порядке, позже зарегистрировав отчет в единой базе.

Предусматривается, что нотариусы получат бесплатный доступ к единой базе для проверки справок и отчетов об оценке недвижимости.

Единую базу данных отчетов об оценке должны запустить не позднее 1 июля 2020 года.

Таким образом законопроект ликвидирует так называемые площадки Яценко – по имени нардепа от депутатской группы «За майбутнє» Антона Яценко. Сам Яценко отрицает причастность к схемам. Платные электронные площадки, через которые оценщики недвижимости и нотариусы подают отчеты об оценке недвижимости в единую базу, по данным СМИ (например, проекта Bihus.info), связаны с Яценко.

С этим законопроектом связан скандал, который разгорелся во фракции «Слуга народа».

Зеленский и Офис президента потребовали от ряда депутатов из фракции, которые входят в парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, пройти тест на полиграфе из-за отказа голосовать на заседании комитета 18 октября за законопроект №2047-д. Его поддержали пять депутатов от «Слуги народа» (всего в комитете 20 представителей этой фракции). На Банковой утверждали, что депутаты, возможно, отказались поддерживать проект закона за вознаграждение. По информации экс-нардепа Сергея Лещенко, депутатам заплатили по $30 тыс. за отказ от голосования.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения неправомерной выгоды народными депутатами.

С 23 октября представители фракции «Слуга народа» в прямом эфире проходили проверки на детекторе лжи. О тестировании сообщили Александр Дубинский, Ольга Василевская-Смаглюк и Олег Марусяк (входят в комитет по вопросам финансов), а также Александр Качура (входит в комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства) и лидер фракции Давид Арахамия (он член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки).

«Хотя я сам к этому закону не имею никакого отношения, но я сказал, что если есть люди, которые стесняются проходить полиграф, я своим собственным примером покажу и не буду стыдиться», – объяснил свое решение пройти полиграф Арахамия.

Зеленский заявил, что если проверкой на полиграфе «будет установлена хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете», ими должны заняться антикоррупционные органы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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