Суд продлил арест историку Соколову по делу об убийстве своей аспирантки

Басманный суд Москвы продлил до 9 апреля арест историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Сам Соколов не участвовал в заседании: он проходит психолого-психиатрическую экспертизу в московском центре психиатрии имени Сербского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Он же сир! Юлия Латынина: «Наполеон» Соколов считал оскорблением сам факт того, что девушка могла от него уйти

Напомним, 9 ноября в Санкт-Петербурге доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова нашли в реке неподалеку от набережной Мойки, в его рюкзаке нашли две женские руки и пистолет. В квартире Соколова обнаружили расчлененный труп 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он встречался на протяжении пяти лет. По данным СМИ, перед убийством между парой произошла ссора.

Вскоре после ареста СПбГУ уволил Соколова «за аморальный поступок». Дело историка передали в центральный аппарат Следсвенного комитета, а его самого перевели в СИЗО «Бутырка» в Москве.

В ноябре адвокат Соколова сообщил, что его подзащитный пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями, но сотрудники МВД ему помешали.

Источник: Новая газета

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Актёр и режиссёр Олег Меньшиков, в ноябре этого года отметивший своё 59-летие, появился на прошедшей накануне премьере ленты Фёдора Бондарчука «Вторжение» вместе со своей молодой супругой, 36-летней актрисой Анастасией Черновой. Своим нарядом артистка спровоцировала слухи о беременности. Для выхода в свет Анастасия Чернова надела широкое платье, скрывающее её фигуру. Такой наряд для актрисы несвойственен: обладая […]