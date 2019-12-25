Суд продлил арест историку Соколову по делу об убийстве своей аспирантки

25.12.2019, 1:40, Разное

Басманный суд Москвы продлил до 9 апреля арест историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

Сам Соколов не участвовал в заседании: он проходит психолого-психиатрическую экспертизу в московском центре психиатрии имени Сербского.

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Напомним, 9 ноября в Санкт-Петербурге доцента исторического факультета СПбГУ Олега Соколова нашли в реке неподалеку от набережной Мойки, в его рюкзаке нашли две женские руки и пистолет. В квартире Соколова обнаружили расчлененный труп 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он встречался на протяжении пяти лет. По данным СМИ, перед убийством между парой произошла ссора.

Вскоре после ареста СПбГУ уволил Соколова «за аморальный поступок». Дело историка передали в центральный аппарат Следсвенного комитета, а его самого перевели в СИЗО «Бутырка» в Москве.

В ноябре адвокат Соколова сообщил, что его подзащитный пытался покончить с собой в перерыве между следственными действиями, но сотрудники МВД ему помешали.

Источник: Новая газета



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