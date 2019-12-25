Трамп не приготовил Меланье подарок на Рождество

Президент США Дональд Трамп признался, что пока не приготовил рождественский подарок для своей супруги Меланьи, но у него есть для нее красивая открытка.

Американского лидера спросили, что он подарит на праздник своей жене. «Это действительно трудный вопрос», – ответил Трамп, добавив, что пока у него приготовлена для Меланьи «очень красивая открытка», передает ТАСС.

«Я все еще работаю над рождественским подарком. Осталось еще немного времени. Не так уж много, но время есть», – сказал президент.

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