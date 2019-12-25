Суд обязал Дубневича носить электронный браслет еще два месяца

Высший антикоррупционный суд на два месяца продлил процессуальные обязанности в отношении народного депутата от парламентской группы «За майбутнє» Ярослава Дубневича, которого подозревают в присвоении имущества «Укрзалізниці». Об этом 24 декабря в Facebook проинформировала пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

«Подозреваемого обязали прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства или места работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу, а также носить электронное средство контроля», — сообщили в САП.

Процессуальные обязанности суд продлил до 22 февраля 2020 года.

СУД ПРОДОВЖИВ ОБОВ’ЯЗКИ НАРОДНОМУ ДЕПУТАТУ УКРАЇНИ, ПІДОЗРЮВАНОМУ У ЗАВОЛОДІННІ ДЕРЖАВНИМИ КОШТАМИ У СУМІ ПОНАД 93 МЛН… Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Teisipäev, 24. detsember 2019

В Национальном антикоррупционном бюро Украины Дубневича называют организатором схемы по присвоению 93 млн грн «Укрзалізниці». В 2015–2016 годах через филиал УЗ «Центр обеспечения производства» была закуплена стрелочная продукция по завышенным ценам. Разницу в стоимости участники схемы поделили между собой, утверждает следствие.

17 октября глава ГПУ Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности Дубневича. 31 октября Рада приняла постановление о согласии на привлечение депутата к ответственности, его задержание и арест. В этот же день Дубневичу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

ВАКС избирал меру пресечения для Дубневича в течение двух дней. Нардепа были готовы взять на поруки девять депутатов. Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивали на содержании Дубневича под стражей с альтернативой внесения 93 млн грн залога, защита утверждала, что у него нет таких средств. В итоге 2 ноября ВАКС решил, что Дубневич должен внести залог в 100 млн грн.

4 ноября стало известно, что защита Дубневича подала апелляцию.

7 ноября суд арестовал Дубневича до с возможностью внесения залога в размере 90 млн грн.

8 ноября адвокат нардепа Алексей Шевчук говорил, что Дубневича арестовали незаконно, так как за него был внесен залог. В суде сообщили, что вторую часть залога внесли после ареста нардепа.

Дубневич покинул СИЗО, но сдал загранпаспорт и обязан носить электронный браслет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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