Зеленский утвердил новый состав Национального инвестсовета

25.12.2019, 1:18, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил личный состав Национального инвестиционного совета. Соответствующий указ №950/2019 от 24 декабря опубликован на сайте президента.

Секретарем инвестсовета стал председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, а его заместителем – замглавы Офиса президента Украины Юлию Ковалив.

Советником секретаря стал Бесик Сихарулидзе.

В состав совета введены спикер Рады Дмитрий Разумков, министр энергетики Алексей Оржель и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Утверждены в персональном составе совета премьер-министр Алексей Гончарук, замглавы Офиса президента Игорь Жовква, министр юстиции Денис Малюська, министр развития экономики Тимофей Милованов, а также гендиректор компании POSCO International Corp. (Южная Корея) Ким Янг-Сан.

Этим же указом Зеленский вывел из состава совета главу МИД Вадима Пристайко, экс-вице-премьера Степана Кубива, экс-министра юстиции Павла Петренко и экс-премьера Владимира Гройсмана.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Президент Украины Владимир Зеленский утвердил личный состав Национального инвестиционного совета. Соответствующий указ №950/2019 от 24 декабря опубликован на сайте президента. Секретарем инвестсовета стал председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, а его заместителем – замглавы Офиса президента Украины Юлию Ковалив. Советником секретаря стал Бесик Сихарулидзе. В состав совета введены спикер Рады Дмитрий Разумков, министр энергетики Алексей […]

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