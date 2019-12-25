Мнение: Брест-Литовский мир для Путина Таврического

Видимо, Путин так сильно хочет слопать Лукашенко, что тот уже не стесняется прозрачно намекать «старшему брату», что будет готов даже открыть свои границы для НАТО, лишь бы не допустить повторения в Беларуси крымско- донбасского сценария. Иными словами, так не доставайся же ты никому! Ядерной кнопки у нас нет, но и без нее такой вам «банзай» устроим – мало не покажется. Такое вот харакири по-белорусски.

Отвечая на вопрос об угрозе независимости Беларуси в интервью «Эхо Москвы», Лукашенко был предельно конкретен:«Если эта угроза со стороны России, как некоторые говорят, возникнет, и вдруг она попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует не только мировое сообщество — они уже будут втянутыми в войну. Этого уже страны НАТО не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. В этом смысле они будут в чем-то правы».

Но, уверен президент Беларуси, подобная «головная боль» России не нужна (https://echo.msk.ru/news/2559701-echo.html). К тому же, напомнил он, именно его страна является «главным форпостом» России. И, в случае нападения Запада на Беларусь, РФ «автоматически окажется под ударом» и, мол, никакие путинские вундервафли уже не помогут. И придется готовиться дорогому Путину Таврическому к очередному Брест-Литовскому миру.

«Ну что такое Западу захватить Беларусь. Вы понимаете, что это непосредственная угроза уже суверенитету России. Что такое ракеты, грубо говоря, средней-малой дальности под Смоленском, и что такое там далеко в Польше», — отметил президент.

(https://echo.msk.ru/news/2559741-echo.html)При этом Лукашенко дал понять, что не только извне, но и внутри Белоруссии то неравноправное объединение, к которому сейчас Москва принуждает Минск, встретит сопротивление. И опять-таки с негативными последствиями для самой России. Недаром же батька негласно санкционировал недавно антироссийский митинг местной оппозиции в центре Минска.

«В Белоруссии и России выросло новое поколение. Время ушло, упущено безвозвратно, люди новые. Поэтому сегодня нельзя решать так вопрос, как вы предлагаете: президент будет этот, парламент этот, сверху сейчас все построим. Иначе завтра получим такую вспышку не только в Белоруссии, но и в России»,— сказал он (https://echo.msk.ru/news/2559739-echo.html).

Так что, если Россия и дальше будет «закручивать гайки» и «прессовать постоянно, начиная от газовой трубы, нефтяной и прочее», то «будет понятно, куда она (Беларусь) отвернется», пригрозил батька.

(https://echo.msk.ru/news/2559749-echo.html)Судя по интервью, Лукашенко с Путиным (https://echo.msk.ru/news/2559743-echo.html) на последних переговорах не до чего толком не договорились. Опять. Ни по газу, ни по таможенным вопросам касательно рынков алкогольной и табачной продукции. Но торг продолжается. А самая интересная для Кремля тема — строительства наднациональных институтов в рамках интеграции двух государств — задвинута в дальний ящик

Можно как угодно относиться к диктатору Лукашенко, но он точно заслуживает аплодисментов. Как он, то слегка придушивая Путина в «братских объятиях», то уклоняясь от них, умудряется годами получать от Кремля все, что нужно для удержания у власти. Да еще при этом регулярно щелкать московского царя по носу. А то и давать по зубам. Кто на такое способен из нынешних европейских политиков?!

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Источник: СерпомПо

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Последнее: Видимо, Путин так сильно хочет слопать Лукашенко, что тот уже не стесняется прозрачно намекать «старшему брату», что будет готов даже открыть свои границы для НАТО, лишь бы не допустить повторения в Беларуси крымско- донбасского сценария. Иными словами, так не доставайся же ты никому! Ядерной кнопки у нас нет, но и без нее такой вам «банзай» […]