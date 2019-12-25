Украина получила вертолет Super Puma от Airbus

В Украину прибыл сверхсовременный вертолет Super Puma Н225 от французской компании Airbus Helicopters для системы авиабезопасности Министерства внутренних дел. Об этом 24 декабря проинформировала пресс-служба МВД.
Вертолет приземлился в столичном аэропорту «Жуляны». Он прилетел из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus. После проведения необходимых процедур вертолет передадут в Национальную гвардию, рассказали в ведомстве.
«Именно эта модель обладает самыми высокими в отрасли характеристиками скорости, дальности полета, загрузки и надежности в категории 11-тонных двигательных машин. До конца 2019 года ожидается поставка в Украину еще двух вертолетов H125 для Государственной пограничной службы», – отметили в пресс-службе.
В МВД добавили, что в течение 2020 года года планируется поставка в Украину еще 10 вертолетов.
Всего с начала контракта с французской компанией в Украину прибыли пять вертолетов. Три уже переданы на нужды ГСЧС, еще два – Национальной гвардии.
Украина и Франция заключили договор о поставках 55 вертолетов Airbus Helicopters 14 июля 2018 года.
По данным МВД, стоимость 55 вертолетов Airbus Helicopters составляет около €551 млн.
В декабре 2018 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил, что в Украине создадут 15 вертолетных баз, что позволит в случае необходимости добираться в любой уголок страны в кратчайшие сроки.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: В Украину прибыл сверхсовременный вертолет Super Puma Н225 от французской компании Airbus Helicopters для системы авиабезопасности Министерства внутренних дел. Об этом 24 декабря проинформировала пресс-служба МВД. Вертолет приземлился в столичном аэропорту «Жуляны». Он прилетел из Франции в Украину в рамках договора между МВД и компанией Airbus. После проведения необходимых процедур вертолет передадут в Национальную гвардию, […]
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