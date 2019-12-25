В Сети появилось видео муляжа iPhone 12 Pro

Японский портал Macotakara разместил на просторах Сети видео, на котором запечатлен муляж iPhone 12 Pro. Дизайн смартфона представлен в стиле 4-й модели.

Согласно информации источника, копию аппарата обнаружили на портале Alibaba, а предназначен он для изготовителей чехлов. Также представители прессы отметили, что муляж, который изображен на видео, был спроектирован на основе прогнозирования эксперта Мин-Чи Куо. В Сети ходят слухи, что в следующем году корпорация выпустит iPhone с 6,1- и 6,7-дюймовыми экранами, но диагональ дисплея 3D-макета составляет 6,5 дюйма. Боковые края сделаны в стиле моделей 4, 4S, 5, 5S, и SE.

Разработчики муляжа не обратили внимание на другие неподтвержденные сведения о внешнем виде 12 Pro. Речь идет об уменьшенной чёлке и дополнительном датчике ToF в блоке камер.

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Последнее: Японский портал Macotakara разместил на просторах Сети видео, на котором запечатлен муляж iPhone 12 Pro. Дизайн смартфона представлен в стиле 4-й модели. Согласно информации источника, копию аппарата обнаружили на портале Alibaba, а предназначен он для изготовителей чехлов. Также представители прессы отметили, что муляж, который изображен на видео, был спроектирован на основе прогнозирования эксперта Мин-Чи Куо. […]