Грузия предложила свой «нормандский формат» для диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала выстраивать диалог Тбилиси с Москвой по примеру «нормандского формата», в который входят Россия, Украина, Франция и Германия.
«Мы могли бы рассмотреть возможность проведения [переговоров по примеру] «нормандского формата», где Грузия вместе со своими партнерами была бы представлена на переговорах [с Россией], так как у нас одних нет силы вести переговоры», – сообщила Зурабишвили в интервью Первому каналу Общественного вещателя Грузии.
Зурабишвили добавила, что результативными могут быть переговоры между сторонами, которые находятся в равном положении. «Нам нужна поддержка», – приводит ее слова ТАСС.
Глава грузинского государства уверена, что следует использовать все пути, чтобы «сломить» ситуацию вокруг отношений Москвы и Тбилиси. «Все должны хорошо понимать: ни диалог, ни переговоры не означают каких-либо уступок», – подчеркнула она.
Напомним, дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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Последнее: Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала выстраивать диалог Тбилиси с Москвой по примеру «нормандского формата», в который входят Россия, Украина, Франция и Германия. «Мы могли бы рассмотреть возможность проведения [переговоров по примеру] «нормандского формата», где Грузия вместе со своими партнерами была бы представлена на переговорах [с Россией], так как у нас одних нет силы вести переговоры», […]
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