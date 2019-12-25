Мнение: Разбился Су-57

В Хабаровском крае разбился Су-57, на котором производились испытания в интересах завода в Комсомольске-на-Амуре.
Пилот успел катапультироваться и выжил.
Предварительной причиной потери машины стали проблемы с системой управления при проведении испытаний нового двигателя.
Идет поиск черных ящиков, которые помогут гос.комиссии определить полную картину.
В целом, досадная и дорогостоящая потеря.
PS. Отдельно порадовали клоуны в ленте вопящие — "это был единственный летающий экземпляр!" Хотя как минимум в той же Сирии еще в прошлом году отмечались две машины проходившие боевые испытания с авиабазы Хмеймим.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: В Хабаровском крае разбился Су-57, на котором производились испытания в интересах завода в Комсомольске-на-Амуре.Пилот успел катапультироваться и выжил.Предварительной причиной потери машины стали проблемы с системой управления при проведении испытаний нового двигателя.Идет поиск черных ящиков, которые помогут гос.комиссии определить полную картину.В целом, досадная и дорогостоящая потеря. PS. Отдельно порадовали клоуны в ленте вопящие — "это был […]
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